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ABD’li Senatörden Erdoğan’ın Ziyaretine Tepki 

08.11.2019 22:19 | Son Güncelleme

ABD Senatosu’na Türkiye’ye yaptırım getirilmesini öngören bir tasarı sunan Demokrat Chris Van Hollen, Washington’da Trump’la görüşecek olan Erdoğan’ın davetinin geri çekilmesi gerektiğini savundu 

ABD’li Senatörden Erdoğan’ın Ziyaretine Tepki 

Washington’da ulusal güvenlik ve savunma haberleri sitesi Defense One’ın düzenlediği konferansa katılan Demokrat Chris Van Hollen, Başkan Donald Trump’la görüşecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetinin geri çekilmesi gerektiğini söyledi; başkanın davetinin “çok çirkin” olduğunu söyledi.

Van Hollen, “Türkiye, Suriyeli Kürt müttefiklerimize saldırdıktan ve IŞİD’e karşı mücadelemizi baltaladıktan sonra Erdoğan’ın Beyaz Saray ziyaretiyle ödüllendirilmesi, dışarıya son derece kötü bir mesaj veriyor. Sizi temin ederim, Başkan’ın Erdoğan ziyaretini geri çekmesi için bugün ABD Senatosu’nda oylama yapılsa, yüzde yüz oyla kabul edilir” dedi.

Uzun vadede Türkiye’nin NATO üyesi olarak kalmasının ABD’nin çıkarına olduğunu söyleyen Senatör Van Hollen, “Ancak bunun yolu, ‘Sizi Beyaz Saray’da ağırlayacağız. İstediğiniz her şeyi de vereceğiz. Gidin Suriyeli Kürt müttefiklerimize saldırın’ demek değil. Bunun yolu NATO çıkarlarına açıkça ters olan meselelere karşı çıkmak” diye konuştu.

Suriyeli Kürtler’e saldırılmasının, ABD’nin güvenilirliğine dünyanın birçok yerinde zarar verdiğini de söyleyen Senatör, bunun bölgede Rusya’nın güçlenmesine neden olduğunu da söyledi. “Tüm bu süreç tam bir felaket ve bazı hasarların giderilmesi artık imkansız olacak. Ancak Senatör Lindsay Graham ve ben hala bir şeyleri kurtarmaya çalışıyoruz” dedi.

"McConnell Başkan Trump'ı Korumaya Çalışıyor"

Chris Van Hollen, Türkiye’ye herhangi bir yaptırım tasarısının bugün Senato Genel Kurulu’na getirilmesi durumunda, veto edilemeyecek bir çoğunlukla geçeceğini de savundu.

Van Hollen, Lindsey Graham’la kaleme aldıkları tasarının Senato Genel Kurulu’na getirilmemesinden Senato Çoğunluk Lideri Cumhuriyetçi Mitch McConnell’ı sorumlu tuttu. Van Hollen, “McConnell Türkiye’nin yaptıklarının ne kadar acımasızca olduğunu bilmesine rağmen Başkan Trump’ı korumaya çalışıyor. Bu nedenle de ABD yönetiminden bu ambargoları destekleyip-desteklemediklerine dair bir işaret alana kadar harekete geçmekte isteksiz davranıyor” ifadelerini kullandı.

Chris Van Hollen, “Türkiye’nin dokunulmazlıkla hareket etmesine öylece izin mi vereceksiniz? Tüm dünyanın gözü üzerimizde. Birçok yabancı ülke lideri neden Başkan Trump’la telefonda doğrudan görüşmek istiyor. Çünkü Erdoğan’ın işine yaradığını görüyorlar. Erdoğan Trump’la telefon görüşmesini, Suriyeli Kürt müttefiklerimize saldırmak için bir müsaade olarak yorumladı. Eğer bu görüşme olmasa ortaya aynı sonuç çıkmayabilirdi” dedi.

ABD Senatosu’na Türkiye’ye yaptırım getirilmesini öngören tasarı henüz oya sunulmadı ancak Temsilciler Meclisi aynı konudaki bir başka tasarıyı onaylamış durumda.

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