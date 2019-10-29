ABD'li senatörden "İsrail'e yapılan yardımlar kesilsin" mesajı

WASHINGTON (AA) - ABD'de 2020'de yapılacak başkanlık seçimi aday adaylarından Senatör Bernie Sanders, Gazze halkıyla ilişkilerini düzeltene kadar İsrail'e yapılan yıllık yardımların durdurulması gerektiğini vurguladı.

Liberal eğilimli Yahudi kuruluşu J Street'in düzenlediği konferansta konuşan Yahudi kökenli Senatör Sanders, İsrail'in bölgedeki politikalarına değindi.

İsrail'in özellikle Gazze halkına uyguladığı insan hakları ihlallerine vurgu yapan Sanders, Gazze halkı ile ilişkilerini düzeltmediği sürece İsrail'e yapılan yıllık yardımların kesilmesi gerektiğini ifade etti.

Sanders, "İnsan hakları ve demokrasiye inanan Amerikan vergi mükellefleri olarak, İsrail hükümetinin uyguladığı ırkçılık ve otoriterliği kabul etmiyoruz. İsrail bizden her yıl 3,8 milyar dolar yardım alıyor. Şayet bu yardımları istiyorlarsa, Gazze halkı ile ilişkilerinde ciddi bir değişikliğe gitmelidir. Hatta bu 3,8 milyar dolarlık paranın bir bölümü Gazze halkına insani yardım olarak dağıtılmalıdır." diye konuştu.

- "Netanyahu ve hükümeti ırkçı"