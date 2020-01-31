HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. ABD’li senatörden koronavirüs çağrısı: Tüm uçak seferleri durdurulmalı

ABD’li senatörden koronavirüs çağrısı: Tüm uçak seferleri durdurulmalı

DÜNYA HABERLERİ  | 31.01.2020 14:23 | Son Güncelleme

ABD’nin Arkansas Senatörü Tom Cotton, Çin’de ortaya çıkan koronavirüsün (2019-nCoV) tehlike boyutlarının üst seviyelerde olduğunu belirterek, ABD ile Çin arasındaki ticari uçak seferlerinin durdurulması çağrısını yaptı.

ABD’li senatörden koronavirüs çağrısı: Tüm uçak seferleri durdurulmalı

ABD, (DHA)- ABD’nin Arkansas Senatörü Tom Cotton, Çin’de ortaya çıkan koronavirüsün (2019-nCoV) tehlike boyutlarının üst seviyelerde olduğunu belirterek, ABD ile Çin arasındaki ticari uçak seferlerinin durdurulması çağrısını yaptı.
Senatör Cotton, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajında, Çin’in 60 milyon insanı karantina altına aldığını ve okulları süresiz olarak kapattığını vurgulayarak, “Çin, Batı Yakası nüfusumuzdan daha fazla olan 60 milyon insanı karantinaya aldı. Okulları süresiz kapattılar. Hong Kong anakaradan seyahati kesti. Çin ve ABD arasındaki tüm ticari uçak seferlerini derhal durdurmalıyız" ifadelerini kullandı.

FOTOĞRAFLI

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
En güzel Nazım Hikmet sözleriEn güzel Nazım Hikmet sözleri
PARTNER Ünlü oyuncu sınırları zorladı! Geceye damga vuran dekolte Ünlü oyuncu sınırları zorladı! Geceye damga vuran dekolte
Putin’den Medvedev’e maaş jestiPutin’den Medvedev’e maaş jesti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yoğun kar ve kuvvetli sağanak uyarısı

Yoğun kar ve kuvvetli sağanak uyarısı

'Kötü kayarım bak' dedi canlı yayın karıştı!

'Kötü kayarım bak' dedi canlı yayın karıştı!

Şimdi de sevgilisinin yaşıyla gündemde

Şimdi de sevgilisinin yaşıyla gündemde

Flaş! Alper Potuk resmen açıklandı

Flaş! Alper Potuk resmen açıklandı

Çin’de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı yükseldi

Çin’de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı yükseldi

Virüsün ortaya çıktı yerde yaşıyor! Türk oyuncudan flaş açıklama

Virüsün ortaya çıktı yerde yaşıyor! Türk oyuncudan flaş açıklama

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Trump 'Ortadoğu Planı'nı açıkladı

Trump 'Ortadoğu Planı'nı açıkladı

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

İran'da korkutan deprem

İran'da korkutan deprem

Çin'den koronavirüs hakkında korkutan açıklama

Çin'den koronavirüs hakkında korkutan açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ağzına mızıka sıkışan genç kız hastaneye kaldırıldı!

Ağzına mızıka sıkışan genç kız hastaneye kaldırıldı!

Putin’den Medvedev’e maaş jesti

Putin’den Medvedev’e maaş jesti

Rusya'da fabrikada patlama meydana geldi: 1'i Türk 5 kişi öldü

Rusya'da fabrikada patlama meydana geldi: 1'i Türk 5 kişi öldü

İngiltere ve Avrupa Birliği vatandaşları Wuhan'dan tahliye edildi

Wuhan'dan tahliyeler başladı!

Koronavirüs'ten korunmak için maske yerine ilginç yöntemler!

Koronavirüs'ten korunmak için maske yerine ilginç yöntemler!

Yeni bir salgın hastalık: Lassa ateşi

Yeni bir salgın hastalık: Lassa ateşi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.