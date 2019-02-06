ABD'li Senatörden Suudi Arabistan'a daha sert yaptırımlar için adım

ABD'li Demokrat Senatör Robert Menendez'in, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti konusunda Suudi Arabistan yönetimine daha sert yaptırımlar öngören bir yasa tasarısı sunacağı bildirildi.

Bloomberg'in haberine göre, New Jersey eyaleti Senatörü Menendez, Kongre'ye Kaşıkçı cinayetine ilişkin ABD yönetiminin daha sert tepki vermesini sağlayacak bir yasa tasarısı sunmayı planlıyor.

Menendez yaptığı açıklamada, kendisi ve 21 diğer Senatörün, Suudi Arabistan'a Küresel Magnitsky Yasası kapsamında yaptırım uygulanması konusunda Başkan Donald Trump'a gönderdiği mektuba henüz bir cevap alamadıkları için harekete geçtiğini belirtti.

Söz konusu yasa tasarısının geçen yıl ABD Kongresine sunulan ve ABD'nin Suudi Arabistan'a silah satışını, Yemen'deki iç savaşta Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon uçaklarına yakıt desteği yapılmasını ve Kaşıkçı cinayetiyle ilişkili kişilere yaptırım uygulanmasını öngören yasa tasarısının güncellenmiş bir versiyonu olacak.

Trump yönetiminin geçen yıl Kaşıkçı cinayetiyle ilgili bazı Suudilere yaptırım uyguladığına ancak cinayetten sorumlu tutulan Veliaht Prens Muhammed bin Selman'a yönelik bir adım atmadığını belirten Menendez, yeni yasa tasarısının doğrudan veliaht prense yönelik bir dili olacağını da vurguladı.