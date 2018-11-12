ABD'li senatörden tartışmalı ifade

ABD'de Mississippi eyaleti senatörü Cindy Hyde-Smith'in bir seçim etkinliğinde sarf ettiği sözler ülkede tartışmaya neden oldu.

Washington Post gazetesinde yer alan habere göre, Cumhuriyetçi Senatör Hyde-Smith'in Kongre ara seçimleri için düzenlediği yurttaş buluşmasında destekçisi vatandaşa övgü olarak, "Beni birini topluluk önünde asmaya çağırsa en ön sırada olurum." ifadesini kullandığı ortaya çıktı.

Gazeteci ve blog yazarı Lamar White Jr'nin Twitter'da videosunu paylaştığı açık hava toplantısının 2 Kasım'da Tulepo şehrinde yapıldığı bildirildi.

Sözlerinin destekçisine yönelik abartılı bir övgü ifadesinden ibaret olduğunu savunan Hyde-Smith, "Bunu olumsuz bir ima olarak algılamaya çalışmak gülünç bir girişim." dedi.

Ara seçimde Hyde-Smith'in rakibi olan eski Tarım Bakanı ve eski Temsilciler Meclisi üyesi, Demokrat Partili siyahi aday Mike Epsy, senatörün sözlerini kınarken, "Böyle ifadelerin artık ne siyasi lügatimizde ne Mississippi'de ne de bu ülkede yeri var. Bizim bölücülere değil liderlere ihtiyacımız var. Bu sözler onun bu eyaletin halkını temsil edebilecek anlayış ve muhakemede olmadığını gösteriyor." diye konuştu.