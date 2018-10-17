ABD'li senatörden Trump'a ağır suçlama

ABD'de Demokrat Parti'nin ileri gelenlerinden Massachusetts Senatörü Elizabeth Warren, Başkan Donald Trump'ı gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda kaybolması olayındaki tavrı nedeniyle eleştirdi.

ABD Başkanının Riyad yönetimine gereken tepkiyi verememesini, Trump'ın Suudilerle olan şahsi ekonomik ilişkilerine bağlayan Warren, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Suudiler yıllarca Donald Trump'ın batık işletmelerini kredileriyle kurtardılar. Bugüne kadar kaç para aldı acaba? Amerikan Başkanının Suudi Kralının sözcüsü gibi davranmasının bedeli ne? Trump vergi hesaplarını yayınlasın da görelim." ifadelerini kullandı.

Trump, önceki gün Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ile telefonla görüştükten sonra yaptığı açıklamada, "Onun aklını okumak istemem ama benim anladığım bu işin ardında serseri katiller olabilir. Kim bilir, bu işin iç yüzü yakında ortaya çıkacak ama o (Kral Selman) iddiaları kesin olarak reddetti." ifadelerini kullanmıştı.

Trump'ın "serseri katiller" ifadesi, Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Salman'ın olaydaki sorumluluğunu örtbas etme çabası olarak yorumlanmıştı.