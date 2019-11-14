ABD'li senatörden Türkiye'ye yaptırım uyarısı: 95 oy hazır

Kongre'den bir kaynak da Reuters'a yaptığı açıklamada, "Senatörler, Türkiye'yle müttefikliği sürdürmek istediklerini ancak Ankara'nın da Rusya'dan füze sistemleri alıp bunun bir sonucunun olmayacağını beklemesinin mümkün olmadığını Erdoğan'a açıkça ifade ettiler" dedi.

Cumhuriyetçi senatör Graham, Washington'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Beyaz Saray'da Erdoğan ile gerçekleştirdikleri görüşme hakkında bilgi verdi. Graham, "S-400 anlaşmasını çözemezsek ve hem bölge hem de ABD için daha kabul edilebilir bir güvenli bölgede anlaşamazsak, biz de Temsilciler Meclisi’nden geçen yaptırımların bir versiyonunu onaylayacağız" dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın bir araya geldiği Beyaz Saray toplantısına katılan senatörlerden Lindsey Graham, S-400 ve güvenli bölge konularında Washington'ın "kabul edebileceği" bir çözüm bulunamazsa Temsilciler Meclisi'nden geçen yaptırımların Senato'da da onaylanacağını söyledi.

Senatörler: Erdoğan'ın videosu ikna etmedi

Graham, Erdoğan'ın Oval Ofis'teki toplantıda Trump ve ABD'li senatörlere izlettiği videoyla ilgili de konuştu. PKK'nın Türkiye'de düzenlediği terör eylemlerinin gösterildiği ve bu örgütün hem YPG ile hem de Suriye Demokratik Güçleri (SDG) komutanı Mazlum Kobani ile bağlantısının ortaya koyulmaya çalışıldığı videonun, senatörleri ikna etmediğini söyledi. Graham, Erdoğan'a, "Benim de Kürtlere senin askerlerinin yaptıkları konusunda bir video göstertmemi ister misin?" dediğini açıkladı.

Toplantıya katılan bir başka Cumhuriyetçi senatör Rick Scott da Erdoğan'ın izlettiği videonun, SDG'yi Suriye'de IŞİD'e karşı verilen mücadelede önemli bir müttefik olarak gören senatörlerin fikrini değiştirmediğini söyledi. Erdoğan'ın bu videoyla kimseyi ikna edemediğini belirten Scott, Trump'ın kameralar önünde çizdiği tablonun aksine Türkiye ile "şu an oldukça zor bir ilişkiye" sahip olduklarını ifade etti.

Erdoğan, ABD'deki temaslarının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Trump'ın videodan "bayağı etkilendiğini" söylemişti. Erdoğan, "Bu videoyu izledikten sonraki tavırlarında, bana göre en önemli hava Sayın Başkan'da oldu. O bayağı etkilendi. Diğerleri de zaten Abdi Şahin (Mazlum Kobani) olayına farklı baktıkları için onu hâlâ sahiplenmeye çalışıyorlar ve en önemlisi de olaya hâlâ 'Türkiye Kürtlere karşıymış' gibi bakıyorlar. Benim partimde 50 Kürt milletvekilim var. Olaya bir de buradan bakın" dedi.

Söz konusu videoyu bugün Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da Twitter'da paylaşmıştı.

DW,AP,rtr/CÖ,SSB

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