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ABD’li Senatörler Rusya’ya Sert Yaptırım Tasarısı Hazırlığında

13.02.2019 23:36 | Son Güncelleme

Amerika’da Demokrat ve Cumhuriyetçi senatörler Rusya’ya Amerika seçimlerine müdahale ettiği ve Ukrayna’da saldırgan eylemlerde bulunduğu gerekçesiyle yaptırım uygulanmasını öngören bir tasarı sunma hazırlığında

ABD’li Senatörler Rusya’ya Sert Yaptırım Tasarısı Hazırlığında

Amerika’da Demokrat ve Cumhuriyetçi senatörler Rusya’ya Amerika seçimlerine müdahale ettiği ve Ukrayna’da saldırgan eylemlerde bulunduğu gerekçesiyle yaptırım uygulanmasını öngören bir tasarı sunma hazırlığında.

Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham ve Demokrat Senatör Bob Menendez tarafından sunulacak olan tasarı geçtiğimiz yıl iki senatörün destek verdiği ancak kabul edilmeyen tasarının daha sert bir versiyonu.

Tasarı metnini ele geçiren Reuters haber ajansına göre, tasarının Rusya’nın bankacılık ve enerji sektörünü hedef alması bekleniyor. Reuters haber ajansı tasarının başka ülkelerin seçimlerine müdahale çabalarını destekleyen Rus bankalarına, Rusya dışındaki sıvılaştırılmış doğalgaz projelerine, Rusya’nın siber sektörüne ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin adına doğrudan ya da dolaylı olarak üstü örtülü ve yasadışı faaliyetlerini kolaylaştıran kişilere yaptırım uygulanmasını öngörüyor.

Tasarının yasalaşması için Kongre tarafından kabul edilmesi ve sonrasında da Başkan Trump tarafından imzalanması gerekiyor. Başkan Trump bugüne kadar Rusya’ya yönelik yaptırımlara zaman zaman isteksiz de olsa onay verdi.

Amerika’da özel yetkili savcı Robert Mueller, Rusya’nın 2016 başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddialarını ve Rusya ile Trump’ın seçim kampanyası ekibi arasında olası bir işbirliğini soruşturuyor. Rusya seçime müdahale ettiği iddiasını yalanladı, Trump da Mueller’ın soruşturmasını “cadı avı” olarak niteledi.

Senato Dış İlişkiler Komisyonu’ndaki üst düzey Demokratlardan Bob Menendez Kongre’nin Rusya’nın Cumhurbaşkanı Beşar Esat’ı desteklediği Suriye’deki insani felakete ve Moskova’nın Ukrayna’daki saldırgan tavrına karşılık vermek istediğini söyledi.

Menendez, “Şu gittikçe daha açık hale geliyor. Moskova gerçek bir direnişle karşı karşıya kalıncaya kadar bu yolda devam edecek” dedi.

Cumhuriyetçi Parti’nin dış politikada önde gelen seslerinden olan Senatör Lindsey Graham geçtiğimiz yıl gündeme gelen tasarı için “Cehennemden gelen yaptırım yasası” ifadesini kullanmıştı. Graham, Moskova’ya güçlü bir mesaj gönderilmesi konusunda kararlı olduğunu söyledi.

Reuters haber ajansına gönderdiği e-mailde Senatör Graham, “Amacımız statükoyu değiştirip Putin’in Rusya’sına yönelik anlamlı yaptırımlar ve önlemler getirmek” diye yazdı. Graham Rusya Devlet Başkanı Putin için “Amerika’nın seçim sürecine müdahale etmeyi bırakmalı, Amerika’nın altyapısına yönelik siber saldırıları sonlandırmalı, Ukrayna’dan Rusya’yı çıkarmalı, Suriye’de kaos yaratma çabalarına son vermeli” ifadelerini kullandı.

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