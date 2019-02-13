ABD’li Senatörler Rusya’ya Sert Yaptırım Tasarısı Hazırlığında

Amerika’da Demokrat ve Cumhuriyetçi senatörler Rusya’ya Amerika seçimlerine müdahale ettiği ve Ukrayna’da saldırgan eylemlerde bulunduğu gerekçesiyle yaptırım uygulanmasını öngören bir tasarı sunma hazırlığında.

Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham ve Demokrat Senatör Bob Menendez tarafından sunulacak olan tasarı geçtiğimiz yıl iki senatörün destek verdiği ancak kabul edilmeyen tasarının daha sert bir versiyonu.

Tasarı metnini ele geçiren Reuters haber ajansına göre, tasarının Rusya’nın bankacılık ve enerji sektörünü hedef alması bekleniyor. Reuters haber ajansı tasarının başka ülkelerin seçimlerine müdahale çabalarını destekleyen Rus bankalarına, Rusya dışındaki sıvılaştırılmış doğalgaz projelerine, Rusya’nın siber sektörüne ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin adına doğrudan ya da dolaylı olarak üstü örtülü ve yasadışı faaliyetlerini kolaylaştıran kişilere yaptırım uygulanmasını öngörüyor.

Tasarının yasalaşması için Kongre tarafından kabul edilmesi ve sonrasında da Başkan Trump tarafından imzalanması gerekiyor. Başkan Trump bugüne kadar Rusya’ya yönelik yaptırımlara zaman zaman isteksiz de olsa onay verdi.