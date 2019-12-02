ABD'li senatörler Türkiye'ye S-400 yaptırımı istedi

ABD’de Cumhuriyetçi Parti’den Senatör Lindsey Graham ve Demokratik Parti’den Senatör Chris Van Hollen, S-400 Rus savunma sistemlerini satın alması nedeniyle Washington'dan Türkiye'ye yaptırım uygulamasını istedi. Senatörler Türkiye'ye yaptırım uygulanmamasının başka ülkelere "korkunç bir işaret" verdiğini söyledi.

Söz konusu talep, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya bir mektupla iletildi. Reuters haber ajansının elde ettiği mektupta Van Hollen ve Graham "Sabır zamanı çoktan geçti. Hukuku uygulamanızın zamanıdır" ifadelerini kullandı. İki senatör "Bunu yapmamak diğer ülkelere, sonuçlarına muhatap olmaksızın ABD yasalarını çiğneyebilecekleri yönünde korkunç bir işaret vermek anlamına geliyor" dedi.

Türkiye'nin Rus S-400 hava savunma sistemlerini satın alması Ankara ile Washington arasında başlıca diplomatik kriz konuları arasında. Washington söz konusu sistemlerin NATO savunmasıyla uyumlu olmadığını ve Lockheed Martin şirketi tarafından geliştirilen F-35 savaş jetlerine bir tehdit olduğunu savunuyor. Türkiye ise ABD'nin yaptırım tehdidini ciddiye almamış ve Temmuz ayında S-400 sistemlerini satın almıştı. Bunun üzerine ABD de Türkiye'yi F-35 programından çıkarmıştı.