ABD’li Senatörler Ukrayna’ya Yardım Tasarısı Hazırlıyor

ABD’de Biden yönetimi Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik olası bir saldırısını önlemek üzere çabalarını sürdürürken Cumhuriyetçi ve Demokrat Senatörler Ukrayna’ya yardım amaçlı bir yasa tasarısı üzerinde çalışıyor.

Cumhuriyetçi Senatör Ted Cruz’un liderliğinde hazırlanan, Rusya’dan Almanya’ya doğalgaz aktarımı için kurulan Kuzey Akım-2 boru hattına yönelik yaptırım uygulanmasını öngören bir yasa tasarısı geçen hafta Senato’dan geçirilememişti.

Bu yasa tasarısına karşı çıkanlar, boru hattına yönelik doğrudan devreye sokulacak olası yaptırımların, Amerika’nın başta Almanya olmak üzere bazı müttefikleriyle anlaşmazlığa düşmesine neden olacağını savundu.

Cruz’un bu yasa tasarısının gündeme taşınmasından bir gün önce, Demokrat Senatör Robert Menendez ise, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırması durumunda, boru hattının yanı sıra, Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin dahil bazı üst düzey Rus yetkililere, banka ve finans kurumlarına yaptırımların devreye sokulmasını öngören bir yasa tasarısı sunmuştu.

Her iki partinin senatörleri ortak noktada uzlaşılacak bir tasarı oluşturma çabasında. Yeni tasarının Senato Genel Kurulu’nda ne zaman oylamaya sunulabileceği belirsiz.

Reuters haber ajansına göre, Başkan Joe Biden yönetimi yetkilileri de Rusya’nın saldırıya geçmesi durumunda Beyaz Saray’ın da hazırlamış olduğu yaptırımları uygulamaya geçirmeye hazır olduğunu belirtti. Beyaz Saray’ın yaptırımlarının, ABD’den Rusya’ya ihraç edilen ya da ABD’nin yetki alanına tabi olan bazı ürünleri kapsayabileceği belirtiliyor.

2014 yılında Ukrayna’yı işgal eden ve Kırım’ı da ilhak eden Rusya’nın, Ukrayna sınırında konuşlandırdığı asker sayısının 100 bine ulaştığı belirtiliyor. Rus yetkililer, Ukrayna ve Batılı müttefiklerinin suçlamalarını reddederek, Ukrayna’ya saldırı hazırlığında olmadıklarını iddia ediyor.

Ukrayna’nın güvenliğiyle ilgili görüşmeler yapmak üzere Avrupa’ya giden ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya’nın Ukrayna’ya karşı “çok kısa süre öncesinden bilgi vererek” yeni bir saldırı düzenleyebileceğini, ancak Washington’un son ana kadar diplomasi yolunu izleyeceğini söyledi.

Bakan Blinken liderliğindeki heyetin üyelerinden Senatör Rob Portman, Ukrayna’ya karşı siber saldırıların önüne geçilmesi hedefiyle bir yardım paketinin “yeni bir yasayla” devreye alınabileceğine vurgu yaptı.

Ocak ayının ilk haftalarında Ukrayna hükümetine ait internet sayfalarına “Korkun ve en kötüsünü bekleyin” mesajıyla bir siber saldırı düzenlenmişti.

