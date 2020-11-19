ABD’li Senatörlerden BAE’ye Silah Satışını Durdurma Girişimi

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo İsrail’i ziyaret ettiği sırada, ABD’li senatörler Birleşik Arap Emirlikleri’ne 23 milyar dolarlık silah satışını reddeden yasa tasarıları sunma hazırlığında. İki Demokrat ve bir Cumhuriyeçi senatör, Trump yönetiminin BAE’ye 23 milyar dolarlık drone ve başka gelişmiş silah sistemleri satışını durdurmak amacıyla dört ayrı yasa tasarısı sunacaklarını açıkladı.
Trump yönetimi, Birleşik Arap Emirlikleri’ne Reaper drone, F-35 savaş uçağı ve havadan havaya füzelerden oluşan silah satışına ilişkin Kongre’yi resmi olarak bilgilendirmişti.
Demokrat Senatörler Bob Menendez ve Chris Murphy ile Cumhuriyetçi Senatör Rand Paul, Çarşamba günü yaptıkları açıklamada, Trump yönetiminin BAE’ye gelecekte emsal oluşturacak boyutta silah sistemi satılmasına karşı çıkan dört ayrı ortak yasa tasarısı açıklayacaklarını belirtti.
“Silah satışı aceleye getiriliyor”
Senatörler, “Trump yönetiminin, gelişmiş silahların satışının hızla gerçekleştirilmesini sağlamak amacıyla, bu boyuttaki satışların ABD’nin ilkeleri, ulusal güvenlik hedefleri ve müttefiklerinin güvenliğiyle uyumlu olup olmadığının incelenmesi için Kongre komisyonlarına zaman tanıyan inceleme sürecini, devre dışı bıraktığını” savundu.
Açıklamada, Trump yönetiminin teklif edilen silah satışının içerdiği ulusal güvenlik riskleriyle nasıl baş edeceği ile ilgili Kongre’nin yönelttiği sorulara, Dışişleri ve Savunma Bakanlığı’nın yanıt vermediği belirtildi.
Birleşik Arap Emirlikleri’nin alması planlanan silahların 14 binden fazla patlayıcı ve cephaneyi de kapsadığı kaydedilen açıklamada, satışın ABD drone’larını kapsayan ve tek bir ülkeye yapılan en büyük ikinci silah satışı olacağı vurgulandı.
“Kar amacı ABD’nin ve müttefiklerin ulusal güvenliğinin önüne geçmemeli”
Demokrat senatör Bob Menendez açıklamasında, “Bu silah satışlarının hem ABD hem de İsrail’in ulusal güvenlik çıkarlarını nasıl etkileyeceği ile ilgili bazı endişeler var. Bu nedenle Kongre, kar amacının ABD’nin ve müttefiklerimizin ulusal güvenliğinin önüne geçmemesi ve Ortadoğu’da yeni bir silahlanma yarışını başlatmaması için bir kez daha devreye girmektedir” ifadelerini kullandı.
“Silahlar daha önce milis grupların eline geçti”
Senatör Chris Murphy de “İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki normalleşme sürecini destekliyorum. Ancak bu anlaşmadaki hiçbir madde bölgeyi silaha boğmamızı ve tehlikeli bir silahlanma yarışını kolaylaştırmamızı gerektirmiyor” ifadelerini kullandı.
Demokrat senatör, BAE’nin önemli bir güvenlik ortağı olduğunu belirtti; ancak ülkenin son dönemdeki tutumunun, bu silahların ABD yasalarını ve uluslararası hukuku ihlal edecek şekilde kullanılabileceğini gösterdiğini kaydetti.
Senatör Murphy, Birleşik Arap Emirlikleri’nin daha önce silah satışı anlaşmalarını ihlal ettiğini ve bunun sonucunda ABD silahlarının tehlikeli milis grupların eline geçtiğini kaydetti.
BAE’nin Yemen ve Libya’da uluslararası hukuka uymadığını belirten Murphy, ‘’Bu boyutta bir silah satışı topal ördek bir yönetimin son günlerinde gerçekleşmemeli” dedi.
Senato Dış İlişkileri Komisyonu’nun kıdemli üyelerinden Senatör Bob Menendez ve Senato Silahlı Hizmetler Komisyonu kıdemli üyesi Jack Reed geçen ay Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Savunma Bakanı Mark Esper’a Birleşik Arap Emirlikleri’ne silah satışıyla ilgili bir dizi soru göndermiş, senatörler sürecin aceleye getirildiği konusunda endişelerini dile getirmişti.
Senatörlerin tasarı açıklaması Pompeo’nun İsrail ziyaretine rastladı
Senatörlerin tasarı hamlesi, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun temaslarda bulunmak üzere İsrail’i ziyaret ettiği güne rastladı.
İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri arasında ABD’nin arabuluculuğunda varılan normalleşme anlaşmasına karşılık, ABD’nin BAE’ye 23 milyar dolarlık gelişmiş silah sistemleri satışı gündeme gelmişti.
İsrail’den başlangıçta BAE’ye özellikle F-35 savaş uçaklarının satışına itiraz sesleri yükselmişti.
Bu konuda temaslarda bulunmak üzere Washington’a giden İsrail heyetine, ABD bölgede İsrail’in askeri üstünlüğünün süreceğine ilişkin güvence verilmişti. Bu güvencenin ardından İsrail silah satışını kabul etmişti.