ABD’li Senatörlerden BAE’ye Silah Satışını Durdurma Girişimi

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo İsrail’i ziyaret ettiği sırada, ABD’li senatörler Birleşik Arap Emirlikleri’ne 23 milyar dolarlık silah satışını reddeden yasa tasarıları sunma hazırlığında. İki Demokrat ve bir Cumhuriyeçi senatör, Trump yönetiminin BAE’ye 23 milyar dolarlık drone ve başka gelişmiş silah sistemleri satışını durdurmak amacıyla dört ayrı yasa tasarısı sunacaklarını açıkladı. Trump yönetimi, Birleşik Arap Emirlikleri’ne Reaper drone, F-35 savaş uçağı ve havadan havaya füzelerden oluşan silah satışına ilişkin Kongre’yi resmi olarak bilgilendirmişti. Demokrat Senatörler Bob Menendez ve Chris Murphy ile Cumhuriyetçi Senatör Rand Paul, Çarşamba günü yaptıkları açıklamada, Trump yönetiminin BAE’ye gelecekte emsal oluşturacak boyutta silah sistemi satılmasına karşı çıkan dört ayrı ortak yasa tasarısı açıklayacaklarını belirtti. “Silah satışı aceleye getiriliyor” Senatörler, “Trump yönetiminin, gelişmiş silahların satışının hızla gerçekleştirilmesini sağlamak amacıyla, bu boyuttaki satışların ABD’nin ilkeleri, ulusal güvenlik hedefleri ve müttefiklerinin güvenliğiyle uyumlu olup olmadığının incelenmesi için Kongre komisyonlarına zaman tanıyan inceleme sürecini, devre dışı bıraktığını” savundu.

Açıklamada, Trump yönetiminin teklif edilen silah satışının içerdiği ulusal güvenlik riskleriyle nasıl baş edeceği ile ilgili Kongre’nin yönelttiği sorulara, Dışişleri ve Savunma Bakanlığı’nın yanıt vermediği belirtildi. Birleşik Arap Emirlikleri’nin alması planlanan silahların 14 binden fazla patlayıcı ve cephaneyi de kapsadığı kaydedilen açıklamada, satışın ABD drone’larını kapsayan ve tek bir ülkeye yapılan en büyük ikinci silah satışı olacağı vurgulandı. “Kar amacı ABD’nin ve müttefiklerin ulusal güvenliğinin önüne geçmemeli” Demokrat senatör Bob Menendez açıklamasında, “Bu silah satışlarının hem ABD hem de İsrail’in ulusal güvenlik çıkarlarını nasıl etkileyeceği ile ilgili bazı endişeler var. Bu nedenle Kongre, kar amacının ABD’nin ve müttefiklerimizin ulusal güvenliğinin önüne geçmemesi ve Ortadoğu’da yeni bir silahlanma yarışını başlatmaması için bir kez daha devreye girmektedir” ifadelerini kullandı. “Silahlar daha önce milis grupların eline geçti” Senatör Chris Murphy de “İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki normalleşme sürecini destekliyorum. Ancak bu anlaşmadaki hiçbir madde bölgeyi silaha boğmamızı ve tehlikeli bir silahlanma yarışını kolaylaştırmamızı gerektirmiyor” ifadelerini kullandı.