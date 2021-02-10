ABD’li Senatörlerden Biden’a Türkiye Mektubu

Mektupta senatörler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı “Türkiye’yi giderek daha otoriter bir yönetim sürecine çekmekle”suçladı. 54 senatör, Erdoğan’ı “Türkiye içindeki muhalefetin ötekileştirilmesi, önemli medya kuruluşlarının susturulması veya tek ses haline getirilmesi, bağımsız yargıçların tasfiye edilmesi, bu yargıçların yerine partiye sadık isimlerin getirilmesi ve çok sayıda gazetecinin de hapse atılması” konularında eleştirdi.

Demokrat Partili Oregon Senatörü Ron Wyden ve Cumhuriyetçi Partili Florida Senatörü Marco Rubio tarafından kaleme alınan mektubu her iki siyasi partiden toplam 54 senatör imzaladı.

Senatörlerin yazdığı mektupta, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dış politikası zaman içinde daha kavgacı ve savaşçı bir hal aldı. Son yıllarda Erdoğan Suriye’de IŞİD’e karşı savaşan ABD’nin desteklediği Kürtler’e açıkça saldırdı. ABD teknolojisiyle uyumlu olmadığı konusundaki uyarılara rağmen Rus hava savunma sistemi satın aldı, Azerbaycan’ı Ermenistan’la yaşanan toprak anlaşmazlığını çözmek üzere şiddet kullanmaya teşvik etti.’’ ifadeleri yer aldı.

Mektupta Enes Kanter’in de adı geçti

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “ABD’yi ve diğer ülkeleri 2016’daki darbe girişiminden suçladığı Türk vatandaşlarını iade etmeleri konusunda baskı uygulama girişiminde bulunmakla” eleştirildiği mektupta NBA oyuncusu Enes Kanter’in de adı geçti.

Mektupta, “Erdoğan hükümeti NBA oyuncusu ve insan hakları savunucusu Enes Kanter gibi ABD’de kendisini eleştiren kişileri, Türkiye’deki ailesini hedef alarak ve hakkında INTERPOL’den kırmızı bülten çıkararak susturmayı amaçladı” denildi.

“ABD müttefikleriyle insan hakları konusunda açıkça konuşmalı”