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ABD'li senatörlerden Biden'e Türkiye mektubu

10.02.2021 11:28 | Son Güncelleme:
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ABD’de 54 senatör ABD Başkanı Joe Biden’a gönderdikleri mektupta, insan hakları sicilinini iyileştirmesi için Türkiye’ye baskı yapmasını istedi.

ABD’de 54 senatör ABD Başkanı Joe Biden’e gönderdikleri mektupta Türkiye’ye sert eleştirilerde bulundu. Senatörler söz konusu mektupta, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ülkesini giderek otoriterleşen bir rotaya soktuğu"nu belirterek, "Erdoğan, sistematik olarak ülkedeki muhalefeti ötekileştirdi, eleştirel medya kuruluşlarını susturdu ya da sistemin bir parçası haline getirdi, bağımsız hakimlerden kurtularak yerlerine partisine yakın isimleri atadı ve birçok gazeteciyi hapse attı" ifadesini kullandı.

İmzacı senatörler ABD’nin Türkiye’nin önemli müttefiklerinden biri olduğu belirterek, bu nedenle "Türkiye’nin insan hakları sicilini etkileme fırsatına sahip olduğu"nu kaydetti. Senatörler Biden yönetimine seslenerek, "Türkiye ile insan hakları ve demokrasideki gerileme konusunda açıkça konuşulması gerektiğini" vurguladı.

Mektupta Biden yönetimine, "Erdoğan ve hükümetine ülkede ve yurtışında bulunan muhalefete yapılan baskıya son verme, siyasi tutukluları serbest bırakma ve otoriter çizgisinden dönme vurgusunda bulunmanız çağrısı yapıyoruz" denildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın izlediği dış politikanın giderek daha "kavgacı" hâle geldiği belirtilen mektupta, "Türkiye’nin Suriye’de IŞİD’le savaşan ABD destekli Kürtlere saldırdığı, Amerikan teknolojisiyle uyumlu olmadığı konusundaki uyarılara rağmen Rus hava savunma sistemlerini aldığı, Azerbaycan’ı Ermenistan’la toprak anlaşmazlığını çözmesi için şiddet kullanmaya teşvik ettiği" ifade edildi.

Mektupta Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2016 yılındaki darbe girişiminden sorumlu tuttuğu yurtdışındaki Türk vatandaşlarının susturulmasını istediği savunularak, buna örnek olarak NBA oyuncusu basketbolcu Enes Kanter gösterildi.

Türkiye-ABD ilişkileri Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava savunma sistemleri alması nedeniyle uzun süredir gergin. Halkbank davası ve Türkiye’nin 2016 darbe girişiminden sorumlu tuttuğu, ABD’de yaşayan Fethullah Gülen’in iadesi gibi konular da iki ülke arasında gerilime neden olan diğer konular arasında bulunuyor.

Reuters,DW/HT,JD

©️ Deutsche Welle Türkçe

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