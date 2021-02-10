ABD'li senatörlerden Biden'e Türkiye mektubu

ABD’de 54 senatör ABD Başkanı Joe Biden’e gönderdikleri mektupta Türkiye’ye sert eleştirilerde bulundu. Senatörler söz konusu mektupta, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ülkesini giderek otoriterleşen bir rotaya soktuğu"nu belirterek, "Erdoğan, sistematik olarak ülkedeki muhalefeti ötekileştirdi, eleştirel medya kuruluşlarını susturdu ya da sistemin bir parçası haline getirdi, bağımsız hakimlerden kurtularak yerlerine partisine yakın isimleri atadı ve birçok gazeteciyi hapse attı" ifadesini kullandı.

İmzacı senatörler ABD’nin Türkiye’nin önemli müttefiklerinden biri olduğu belirterek, bu nedenle "Türkiye’nin insan hakları sicilini etkileme fırsatına sahip olduğu"nu kaydetti. Senatörler Biden yönetimine seslenerek, "Türkiye ile insan hakları ve demokrasideki gerileme konusunda açıkça konuşulması gerektiğini" vurguladı.

Mektupta Biden yönetimine, "Erdoğan ve hükümetine ülkede ve yurtışında bulunan muhalefete yapılan baskıya son verme, siyasi tutukluları serbest bırakma ve otoriter çizgisinden dönme vurgusunda bulunmanız çağrısı yapıyoruz" denildi.