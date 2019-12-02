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ABD'li senatörlerden Dışişleri Bakanı Pompeo'ya: S-400'leri satın aldığı için Türkiye'ye yaptırım uygulanmalı

02.12.2019 23:24 | Son Güncelleme

ABD'de Cumhuriyetçi Parti'den Senatör Lindsey Graham ile Demokrat Partili Senatör Chris Van Hollen, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya bir mektup yazarak Rus hava savunma sistemi S-400'leri satın aldığı için Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını talep etti.

ABD'de iki senatör, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya bir mektup yazarak Rus hava savunma sistemi S-400'leri satın aldığı için Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını talep etti.

Cumhuriyetçi Parti'den Senatör Lindsey Graham ile Demokrat Partili Senatör Chris Van Hollen'ın yazdığı mektupta, "Sabır vakti geçmiştir. Yasaları uygulamanızın zamanı geldi. Bunun yapılmaması, hiçbir sonuçla karşılaşmadan ABD yasalarına uyulmayabileceği konusunda diğer ülkelere kötü bir sinyal veriyor" denildi.

Mektup, geçen hafta Türkiye'nin S-400'ler üzerinde denemelere başladığı yönünde haberlerin ardından gündeme geldi.

Pompeo'nun, Türkiye'nin S-400'leri satın almasının Amerikan yaptırımlarını tetikleyeceği ve yasaların bunu öngördüğü yönündeki sözlerinin hatırlatıldığı mektupta şu ifadelere yer verildi:

"ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası (CAATSA) gereğince ABD'nin, Rus yapımı S-400 sistemini satın aldığı için Türkiye'ye yaptırım uygulaması gerekiyor."

"Son günlerde bir Türk savunma yetkilisi, Türkiye'nin satın almanın da ötesine giderek bu hafta Ankara'da S-400 sisteminin bir parçasını denediğine işaret etti. Ayrıca dün Rus silah şirketi Rosoboronexport başkanı da, gelecek yılın ilk yarısında Rusya'nın Türkiye'ye daha fazla S-400 füzesi satılmasını öngören bir anlaşmayı sonuçlandırmayı umduğunu kaydetti. Rus yetkili, 'Türkiye ile askeri teknik işbirliğinin sadece S-400 tedariki ile sınırlı olmadığını vurgulamak isterim. Büyük planlarımız var' diye konuştu.

"Hem ABD Yönetimi hem de Kongre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, S-400'ler konusundaki kararını hayata geçirmesinin Amerikan yaptırımlarının uygulanmasını gerektireceği konusunda defalarca uyardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beyaz Saray'a yaptığı son ziyarete rağmen, yön değiştireceğine dair açık bir işaret vermemiştir."

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo

'Kaygı verici'

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, geçen hafta Washington'da düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemiyle ilgili adımlarının kaygı verici olduğunu söylemişti.

Pompeo, "ABD Türkiye'ye net bir şekilde, S-400 hava savunma sistemini tam olarak operasyonel hale getirmesini istemediğini iletti" diye konuşmutu.

Bir gazetecinin, "Türk F-16 savaş uçaklarının Rus S-400 füze savunma sistemini test etmek için başkent Ankara üzerinde uçtuğuna ilişkin haberlerin Amerikan yönetimini kaygılandırıp kaygılandırmadığı" sorusuna ise Pompeo,"Evet, kaygı verici" diye yanıt vermis ve "Umutluyuz, hala Türklerle konuşuyor, soruna bir çözüm bulmaya çalışıyoruz" diye konuşmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump 13 Kasım'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Beyaz Saray'da ağırlamış, "harika" bir görüşme yaptıklarını söylemişti. Ancak görüşmede S-400'ler konusunda bir ilerleme sağlanıp sağlanmadığına yönelik bir açıklama yapılmamıştı.

ABD ve diğer NATO müttefikleri, Türkiye'de konuşlandırılacak S-400 sistemi üzerinden Rusya'nın NATO uçaklarıyla ilgili önemli bilgileri toplamasından endişe ediyor.

Türkiye ise S-400'lerin, Amerikan yapımı F-35 projesine bir zarar vermeyeceğini savunuyor ve konuyla ilgili teknik bir komisyon kurulmasını talep ediyor. Türk yetkililer F-35 alamamaları durumunda Rusya'nın geliştirdiği savaş uçakları alabileceklerini belirtiyor.

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