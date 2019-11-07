ABD’li senatörlerden Erdoğan davetine tepki

ABD Başkanı Donald Trump ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde iki liderin 13 Kasım'da Washington'da buluşmaya karar vermeleri sonrasında ABD'li senatörler davetin geri çekilmesi ve Türkiye'ye yaptırım çağrısında bulundu.

Cumhuriyetçi senatörler Lindsey Graham ve Marsha Blackburn ile Demokrat senatörler Chris Van Hollen, Richard Blumental ve Jeanne Shaheen, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya bir mektup yazarak, Türkiye'nin Suriye'de ateşkes anlaşmasını ihlal ettiğine yönelik haberlerin doğru olması durumunda Türkiye'ye sert yaptırımlar uygulanmasını talep etti.

Trump'ın Suriye’den asker çekme kararının en ateşli muhalifleri arasında yer alan söz konusu senatörler, ABD'nin IŞİD'e karşı savaşan Kürt müttefiklerini yüz üstü bıraktığı eleştirisinde bulunmuştu.

Senatörlerin mektubunda ABD ile Türkiye arasında varılan mutabakatta öngörülen "güvenli bölge" alanının dışında Türk güçlerin faal olduğu, "Türk askerleri ya da Türkiye destekli güçlerin Tel Tamer yakınlarındaki Kürt güçlere saldırdığı" yönündeki haberlere dikkat çekilerek "Başkan Trump çeşitli vesilelerle, Türkiye'nin taahhütlerine aykırı davranması durumunda 'Türk ekonomisini yok etme' tehdidinde bulunmuştur. Bu tutum gereğince ABD yönetimini 17 Ekim mutabakatının uygulanması için, sert ekonomik yaptırımları da içeren acil önlemler almaya çağırıyoruz" ifadesine yer verildi.