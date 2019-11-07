HABER

ABD’li senatörlerden Erdoğan davetine tepki

DÜNYA HABERLERİ  | 07.11.2019 09:43 | Son Güncelleme

ABD’de her iki partiden bir grup senatör, Türkiye’nin Suriye’de savaş suçu işlediğini iddia ederek Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Washington ziyaretinin iptal edilmesini ve Türkiye’ye sert yaptırımlar uygulanmasını istedi.

ABD’li senatörlerden Erdoğan davetine tepki

ABD Başkanı Donald Trump ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde iki liderin 13 Kasım'da Washington'da buluşmaya karar vermeleri sonrasında ABD'li senatörler davetin geri çekilmesi ve Türkiye'ye yaptırım çağrısında bulundu.

Cumhuriyetçi senatörler Lindsey Graham ve Marsha Blackburn ile Demokrat senatörler Chris Van Hollen, Richard Blumental ve Jeanne Shaheen, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya bir mektup yazarak, Türkiye'nin Suriye'de ateşkes anlaşmasını ihlal ettiğine yönelik haberlerin doğru olması durumunda Türkiye'ye sert yaptırımlar uygulanmasını talep etti.

Trump'ın Suriye’den asker çekme kararının en ateşli muhalifleri arasında yer alan söz konusu senatörler, ABD'nin IŞİD'e karşı savaşan Kürt müttefiklerini yüz üstü bıraktığı eleştirisinde bulunmuştu.

Senatörlerin mektubunda ABD ile Türkiye arasında varılan mutabakatta öngörülen "güvenli bölge" alanının dışında Türk güçlerin faal olduğu, "Türk askerleri ya da Türkiye destekli güçlerin Tel Tamer yakınlarındaki Kürt güçlere saldırdığı" yönündeki haberlere dikkat çekilerek "Başkan Trump çeşitli vesilelerle, Türkiye'nin taahhütlerine aykırı davranması durumunda 'Türk ekonomisini yok etme' tehdidinde bulunmuştur. Bu tutum gereğince ABD yönetimini 17 Ekim mutabakatının uygulanması için, sert ekonomik yaptırımları da içeren acil önlemler almaya çağırıyoruz" ifadesine yer verildi.

Davet geri çekilsin talebi

Demokrat partili senatör Richard Blumenthal Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Erdoğan'ı savaş suçu işlemekle suçlayarak Erdoğan'ı Washington’a davet eden Başkan Trump'ı eleştirdi. Blumenthal, "ABD, savaş suçları işlemiş birini Beyaz Saray'a davet ederek ödüllendirmemelidir. Trump'ın Erdoğan'ı akşam yemeğinde yedirip içirmedeki ısrarı, Türkiye’nin Suriye’deki saldırganlığının ve Kürt ortaklarımıza yönelik saldırılarının şoke edici bir şekilde göz ardı edilmesidir" ifadelerini kullandı.

Demokrat partili senatör Chris Van Hollen da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Trump'ın Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinde "Kürtlerle düşmanlığın sona erdirilmesi" konusunu da ele aldıkları yönündeki açıklamasına istinaden, Erdoğan'ın Suriye Demokratik Güçleri komutanı Mazlum Kobani'yi öldürmek istediğini, Trump'ın daveti geri çekmesi gerektiğini kaydetti.

Van Hollen, "Erdoğan, bize IŞİD'le savaşta yardım eden Suriyeli Kürt güçlerin lideri General Mazlum'a suikast düzenlemek istediğini söyledi. Trump'ın kendi hükümeti Türk destekli güçlerin savaş suçu işlediğini kabul etti. Tüm senatörler Trump’ı (Erdoğan'a yapılan daveti) geri çekmeye çağırmalıdır" mesajı verdi.

DW,rtr/BK,JD

© Deutsche Welle Türkçe

PARTNERİnternetten sipariş vermişti, bakın ne geldiİnternetten sipariş vermişti, bakın ne geldi
Falko Götz ve Dirk Schegel: Hayatlarını riske atıp, Doğu Berlin'den kaçan futbolcularFalko Götz ve Dirk Schegel: Hayatlarını riske atıp, Doğu Berlin'den kaçan futbolcular
İki eski Twitter çalışanı Suudi Arabistan adına casuslukla suçlanıyorİki eski Twitter çalışanı Suudi Arabistan adına casuslukla suçlanıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ünlü popçunun yatak görüntüleri sızdırıldı!

Ünlü popçunun yatak görüntüleri sızdırıldı!

Canlı yayında isyan! 'Utanıyorum'

Canlı yayında isyan! 'Utanıyorum'

Artık kesinleşti! Erdoğan tüm suçlarını affetti!

Artık kesinleşti! Erdoğan tüm suçlarını affetti!

Cumhurbaşkanı Erdoğan da teyit etti! Dikkat çeken açıklama!

Cumhurbaşkanı Erdoğan da teyit etti! Dikkat çeken açıklama!

Soylu’dan sert sözler: Biraz vicdanınız varsa bu adamı susturun

Soylu’dan sert sözler: Biraz vicdanınız varsa bu adamı susturun

Erdoğan imzaladı! O araziler acele olarak kamulaştırılacak!

Erdoğan imzaladı! O araziler acele olarak kamulaştırılacak!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Esad'dan flaş Türkiye açıklaması

Esad'dan flaş Türkiye açıklaması

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Iraklı çobanlar Bağdadi'nin gömüsünü yağmaladı

Iraklı çobanlar Bağdadi'nin gömüsünü yağmaladı

Son mesajı ortaya çıktı: Ölüyorum anne, özür dilerim

Son mesajı ortaya çıktı: Ölüyorum anne, özür dilerim

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü

Son dakika: ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jefrrey cuma günü Ankara'ya geliyor

ABD'den Türkiye'ye kritik ziyaret!

Irak'taki gösterilerin ülkeye zararı 6 milyar doları aştı

Irak'taki gösterilerin ülkeye zararı 6 milyar doları aştı

Göstericilerin üzerine ateş açtılar!

Göstericilerin üzerine ateş açtılar!

Tacikistan: Özbekistan sınırındaki saldırıyı IŞİD düzenledi, 15 militan öldürüldü

Tacikistan: Özbekistan sınırındaki saldırıyı IŞİD düzenledi, 15 militan öldürüldü

Cami saldırganı Nazi selamı verdi!

Cami saldırganı Nazi selamı verdi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.