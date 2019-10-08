HABER

ABD'li senatörlerden Kongre'ye "gizli toplantı" çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.10.2019 22:40 | Son Güncelleme

ABD'li senatörler Lindsey Graham ve Chris Coons, Kongre'ye bir mektup göndererek, ABD Başkanı Trump'ın Suriye'den çekilme kararına ilişkin gizli toplantı yapılmasını istedi - Mektuptan: - "Bu kararın sonuçlarını daha iyi anlamak için, Savunma Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve İstihbarat makamlarının en yakın zamanda tüm kongre üyelerinin katılacağı gizli bir toplantı yapmasının zorunlu olduğuna inanıyoruz"

WASHINGTON (AA) - ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham ve Demokrat Senatör Chris Coons, Kongre'ye bir mektup göndererek, Başkan Donald Trump'ın, Suriye'nin kuzeyinden çekilme kararına ilişkin gizli toplantı yapılmasını talep etti.

ABD'de, Trump'ın Suriye kararının yankıları devam ederken, senatörler Graham ve Coons, Senato Çoğunluk Lideri Mitch McConnel ve Demokratların Senato Azınlık Lideri Chuck Schumer'a bir mektup gönderdi.

Mektupta, Trump'ın, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine operasyon düzenleyeceği bölgedeki Amerikan askerlerini çekme kararına karşı hem Demokrat hem de Cumhuriyetçi siyasetçilerin tepkili olduğuna işaret edildi.

Trump'ın kararının, stratejik ulusal çıkarlara yönelik ciddi sonuçlarının olacağı vurgulanan mektupta, "Bu karar Türkiye, Rusya ve İran'ı güçlendirirken, ABD'nin bölgedeki etkisini azaltacak." değerlendirmesinde bulunuldu.

Mektupta, YPG/PKK'lı teröristler için "Kürt ortaklarımız" tanımlaması kullanıldı.

Askeri ve diplomatik danışmanların, Trump'ın bu kararına karşı çıktığı savunulan mektupta, "Bu kararın sonuçlarını daha iyi anlamak için, Savunma Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve İstihbarat makamlarının, en yakın zamanda tüm kongre üyelerinin katılacağı gizli bir toplantı yapmasının zorunlu olduğuna inanıyoruz." ifadesine yer verildi.

PARTNER'Davamız devam ediyor' 'Davamız devam ediyor'
Deprem uzmanı Kutoğlu, AVM'leri toplanma bölgesi olarak önerdiDeprem uzmanı Kutoğlu, AVM'leri toplanma bölgesi olarak önerdi
ABD Büyükelçiliği önünde Trump’a tepki eylemiABD Büyükelçiliği önünde Trump’a tepki eylemi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
abd başkanı donald trump Suriye Türkiye

En Çok Okunan Haberler

Terörist başı Öcalan'a fahri hemşehrilik verilmişti! Türkiye'den sert tepki

Terörist başı Öcalan'a fahri hemşehrilik verilmişti! Türkiye'den sert tepki

Bölüm başına aldığı para belli oldu

Bölüm başına aldığı para belli oldu

AK Partili eski vekilin oğlu kendini vurdu! Lüks sitede silah sesleri

AK Partili eski vekilin oğlu kendini vurdu! Lüks sitede silah sesleri

Trump'tan Türkiye'ye ilişkin yeni açıklama

Trump'tan Türkiye'ye ilişkin yeni açıklama

54 yıllık restoran zinciri mali krizde

54 yıllık restoran zinciri mali krizde

Bakanlık duyurdu: Türkiye mücadeleye devam edecektir

Bakanlık duyurdu: Türkiye mücadeleye devam edecektir

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İstanbul'da metrobüs kazası! Yaralılar var

İstanbul'da metrobüs kazası! Yaralılar var

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Hakkari'den acı haber: 1 askerimiz şehit oldu

Hakkari'den acı haber: 1 askerimiz şehit oldu

Erdoğan'dan İmamoğlu'na tebrik telgrafı

Erdoğan'dan İmamoğlu'na tebrik telgrafı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Muğla'nın Dalaman ilçesi açıklarında 3,6 şiddetinde deprem

Muğla'da bir deprem daha!

Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı'ndan harekat açıklaması: Şanlı ordumuz Güvenli Bölge Harekâtı için hazırdır

MSB açıkladı: Şanlı ordumuz Güvenli Bölge Harekâtı için hazırdır

TBMM Başkanı Şentop: Türkiye'yi kimse tehdit edemez

TBMM Başkanı Şentop: Türkiye'yi kimse tehdit edemez

Türkiye'den ABD'de dev hamle! Anlaşma imzalandı

Türkiye'den ABD'de dev hamle! Anlaşma imzalandı

TBMM Genel Kurulu'nda ABD ve Trump tepkisi

TBMM Genel Kurulu'nda ABD ve Trump tepkisi

Gezi davasında ara karar: Kavala’nın tutukluluğu devam edecek

Gezi davasında ara karar: Kavala’nın tutukluluğu devam edecek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.