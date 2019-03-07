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ABD’li Senatörlerden Suudi Arabistan'a Sert Çıkış

07.03.2019 02:01 | Son Güncelleme

Başkan Donald Trump’ın Suudi Arabistan Büyükelçisi adayı emekli komutan John Abizaid, adaylığının onay süreci kapsamındaki oturumda Senato Dış İlişkiler Komisyonu’nun sorularını yanıtladı. Oturumda Senatör Rubio, Veliaht Prens Selman için "tam bir hayduta dönüştü' dedi

ABD’li Senatörlerden Suudi Arabistan'a Sert Çıkış

Başkan Donald Trump’ın Suudi Arabistan Büyükelçisi adayı emekli komutan John Abizaid, adaylığının onay süreci kapsamındaki oturumda Senato Dış İlişkiler Komisyonu’nun sorularını yanıtladı.Oturumda bazı senatörler, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman için "tam bir hayduta dönüştü" yorumunda bulundu.

Abizaid oturumda, Suudi Arabistan’ın Cemal Kaşıkçı cinayetinin hesabını vermesi gerektiğini söyledi, ancak sık sık iki ülke ilişkilerinin stratejik önemine vurgu yaptı.

Oturumda hem Cumhuriyetçi hem de Demokrat senatörler Suudi Arabistan’ın Yemen'deki savaşa liderlik etmesini, sert diplomasi yöntemlerini ve insan hakları ihlallerini eleştirdi. Gündeme gelen bu ihlaller arasında krallığın kadın aktivistlere yönelik muamelesi ve gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın İstanbul’daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’nda öldürülmesi de yer aldı.

İki ülke arasında yükselen gerilime rağmen ABD’nin Trump’ın göreve geldiği 2017 yılının Ocak ayından bu yana Suudi Arabistan’da büyükelçisi bulunmuyor.

Komisyon başkanı Cumhuriyetçi Senatör Jim Risch, “Suudi Arabistan kesinlikle kabul edilemez eylemlerde bulundu” dedi.

Komisyonun kıdemli Demokrat üyesi Bob Menendez Suudiler’le ilişkilerin İran’dan gelen tehditler karşısında taşıdığı önemi değindi. “Ancak bu çıkarların bizi, değerlerimizi ve istikrara dair uzun süreli çıkarlarımızı köreltmesine izin veremeyiz” dedi.

Cumhuriyetçi Senatör Marco Rubio ise Suudi Veliaht Prens Muhammed Bin Selman’ın “tamamen hayduta dönüştüğünü” savundu. Bu söylemi diğer bir Cumhuriyetçi Senatör Ron Johnson da kullandı.

Rubio, Bin Selman için ayrıca “Umursamaz, kural tanımaz ve gerilimi tırmandırmaya, büyük riskler almaya, dış politika yaklaşımında tartışmalı olmaya meyilli ve bence ABD’nin sınırlarını sonuna kadar denemeye niyetli” ifadelerini kullandı.

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