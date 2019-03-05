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ABD'li senatörlerden Trump yönetimine Kaşıkçı tepkisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.03.2019 11:03 | Son Güncelleme

New Jersey Senatörü Demokrat Bob Menendez: - "(Küresel Magnitsky Yasası) Yasa gayet açık. Bu konuda bir kararlılık olması gerekiyor. Ortada böye bir kararlılık olmadığına göre Senato, ABD'de meskun bir gazetecinin öldürülmesini kabullenmek istemiyorsa bu konuda bir şeyler yapmalı"

WASHINGTON (AA) - ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi üyesi senatörler, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'daki Suudi Arabistan Konsolosluğunda öldürülmesi konusunda gereken adımları atmamasına tepki gösterdi.

Kongre'de dün düzenlenen basına kapalı brifingde hükümet yetkililerinden cinayetle ilgili bilgi alan senatörler, Trump yönetimince aradan geçen süre içinde cinayetle ilgili yeni bilgilere ulaşılamamasını ve Riyad yönetimine yönelik olası bir yaptırım için gerekli adımların atılmamasını eleştirdi.

Senatörler, komitenin Trump yönetimine Küresel Magnitsky İnsan Hakları Sorumluluk Yasası kapsamında Riyad yönetimine yaptırım uygulanması yönünde yaptığı talebe, aradan geçen 120 günlük sürenin dolmasına rağmen yanıt verilmediğine dikkati çekti.

Senatörler, bu durumda Senatonun yaptırımlar konusunda kendi kararını vermesi gerektiğini vurguladı.

Komite üyesi Demokrat New Jersey Senatörü Bob Menendez, toplantının ardından yaptığı açıklamada, Trump yönetiminin yaptırım talebine hiçbir karşılık vermediğini belirterek, "Yasa gayet açık. Bu konuda bir kararlılık olması gerekiyor. Ortada böyle bir kararlılık olmadığına göre Senato, ABD'de meskun bir gazetecinin öldürülmesini kabullenmek istemiyorsa bu konuda bir şeyler yapmalı." dedi.

Brifingin cinayet konusunda hiçbir yeni bilgi içermediğine, üstelik toplantıda istihbarat görevlilerinin bulunmadığına dikkati çeken Connecticut Senatörü Demokrat Chris Murphy de, "Bu yapılan maksatlı. İstihbaratçılarla konuşmamızı istemiyorlar. Bize bilgi verenlerin elinde hiçbir yeni bilgi yok ve bize yeni bilgi verme izinleri de yok." ifadelerini kullandı.

Florida Senatörü Cumhuriyetçi Marco Rubio da mevcut durumda Senato'nun kendi yaptırımlarını uygulayıp uygulamamaya karar vermesi gerektiğinin altını çizdi.

- Kaçıkçı ve Yemen

Kaşıkçı'nın geçen yıl cinayete kurban gitmesinin ardından ABD Senatosu, oy çokluğuyla aldığı kararda ABD yönetimine Suudi Arabistan'ın Yemen'de sürdürdüğü savaşa verdiği desteği kesmesi yönünde yasa tasarısını kabul etmişti. Her ne kadar tasarı Temsilciler Meclisinden geçmemiş olsa da Senato, önümüzdeki günlerde tasarıyı yeniden gündeme getirmeyi planlıyor.

Kaşıkçı cinayeti de Senato'nun gündeminde kalmayı sürdürecek. ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Cumhuriyetçi Jim Risch, yaptığı yazılı açıklamada, "Senatonun olayın peşini bırakmayacağını" belirtti.

- Kaşıkçı'nın cesedi hala bulunamadı

Suudi gazeteci Kaşıkçı, evlilik işlemleri için 2 Ekim 2018'de girdiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmüştü.

Orta Doğu'nun en etkin gazetecilerinden, Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı'nın, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmesi ve sonrasında yaşananlar, Türkiye ve dünya kamuoyunun gündemindeki yerini koruyor.

Cinayetin üzerinden geçen sürede Kaşıkçı'nın ne zaman, nerede ve nasıl öldürüldüğüyle ilgili bilgiler ortaya çıktı ancak cesedinin nerede olduğu konusu hala netlik kazanmadı.

- Cinayette Suudi Arabistan izleri

Amerikan Washington Post gazetesi, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatının (CIA), Kaşıkçı cinayetinin emrini Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın verdiği sonucuna ulaştığını yazmıştı.

Birleşmiş Milletler (BM) Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard, Kaşıkçı cinayetine yönelik uluslararası soruşturma kapsamında 28 Ocak-3 Şubat'ta Türkiye'ye gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada, "Türkiye'deki görevim sırasında toplanan deliller, Kaşıkçı'nın, Suudi Arabistan devleti yetkilileri tarafından acımasızca ve önceden tasarlanmış cinayete kurban gittiğini gösteriyor." ifadesini kullanmıştı.

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ABD ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Cemal Kaşıkçı Suudi Arabistan

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