ABD'li senatörlerden Trump yönetimine Kaşıkçı tepkisi

Komite üyesi Demokrat New Jersey Senatörü Bob Menendez, toplantının ardından yaptığı açıklamada, Trump yönetiminin yaptırım talebine hiçbir karşılık vermediğini belirterek, "Yasa gayet açık. Bu konuda bir kararlılık olması gerekiyor. Ortada böyle bir kararlılık olmadığına göre Senato, ABD'de meskun bir gazetecinin öldürülmesini kabullenmek istemiyorsa bu konuda bir şeyler yapmalı." dedi.

Kongre'de dün düzenlenen basına kapalı brifingde hükümet yetkililerinden cinayetle ilgili bilgi alan senatörler, Trump yönetimince aradan geçen süre içinde cinayetle ilgili yeni bilgilere ulaşılamamasını ve Riyad yönetimine yönelik olası bir yaptırım için gerekli adımların atılmamasını eleştirdi.

Brifingin cinayet konusunda hiçbir yeni bilgi içermediğine, üstelik toplantıda istihbarat görevlilerinin bulunmadığına dikkati çeken Connecticut Senatörü Demokrat Chris Murphy de, "Bu yapılan maksatlı. İstihbaratçılarla konuşmamızı istemiyorlar. Bize bilgi verenlerin elinde hiçbir yeni bilgi yok ve bize yeni bilgi verme izinleri de yok." ifadelerini kullandı.

Florida Senatörü Cumhuriyetçi Marco Rubio da mevcut durumda Senato'nun kendi yaptırımlarını uygulayıp uygulamamaya karar vermesi gerektiğinin altını çizdi.

- Kaçıkçı ve Yemen

Kaşıkçı'nın geçen yıl cinayete kurban gitmesinin ardından ABD Senatosu, oy çokluğuyla aldığı kararda ABD yönetimine Suudi Arabistan'ın Yemen'de sürdürdüğü savaşa verdiği desteği kesmesi yönünde yasa tasarısını kabul etmişti. Her ne kadar tasarı Temsilciler Meclisinden geçmemiş olsa da Senato, önümüzdeki günlerde tasarıyı yeniden gündeme getirmeyi planlıyor.

Kaşıkçı cinayeti de Senato'nun gündeminde kalmayı sürdürecek. ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Cumhuriyetçi Jim Risch, yaptığı yazılı açıklamada, "Senatonun olayın peşini bırakmayacağını" belirtti.