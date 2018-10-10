ABD’li Senatörlerden Trump’a Kayıp Gazeteci Tepkisi

Türk yetkililerin, Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğuna ziyareti sonrasında ortadan kaybolan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürüldüğü iddiası, Trump yönetimini de hassas bir pozisyona soktu.

ABD Kongresi, muhalif duruşu nedeniyle Riyad’ın tepkisini çeken Kaşıkçı’nın ortadan kaybolmasıyla ilgili Beyaz Saray’ın daha fazla müdahil olmasını istiyor. Ancak Suudi Arabistan, Trump döneminde ABD’nin daha da yakın bir müttefiki haline gelmiş durumda.

Öfkeli senatörler, Trump’ın Suudi Prens Muhammed Bin Salman’a sırtını dönmesini beklemese de silah satışlarının Senato’da oylanmasını zora sokabilir. Yemen’de İran’ın desteklediği isyancılara karşı Riyad önderliğinde yürütülen askeri operasyona verilen ABD desteğinin azaltılması da gündeme gelebilir.

Demokrat Senatör Chris Murphy, “Eğer Suudi Arabistan, ABD’de yaşayan birini konsolosluğuna çekip öldürdüyse, ABD’nin bu ülkeyle askeri, siyasi ve ekonomik ilişkilerini gözden geçirme vakti gelmiştir” diyerek bu olasılıkları doğruladı.

Cumhuriyetçi Senatör Lindsay Graham da Suudi hükümetiyle ilgili iddialarda herhangi bir doğruluk payı varsa, Riyad-Washington hattında durumun değişebileceği, hatta ilişkilere yıkıcı etkisi olabileceği uyarısında bulundu.

