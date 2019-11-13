ABD'li Senatörlerden 'Türkiye'de İnsan Hakları İhlalleri' Tasarısı

Tasarıyı açıklayan Senatör Edward J. Markey, “Alarm zillerini çalmak için en iyi zaman. Yarın Türkiye’nin Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başkan Trump’ın daveti üzerine Beyaz Saray’da olacak. Başkan Trump yakın zamanda ABD güçlerini Suriye’nin kuzeyinden tek taraflı çekerek, Türk güçlerine Kürtlere yönelik katliam yapmalarının yolunu açan vicdansız bir karar verdi. Bu meselenin çok ve iyi nedenlerle dikkat çekti. Ancak Türkiye ve dünyadaki Türk vatandaşlarının haklarının ihlali yeteri kadar dikkat çekmemişti” dedi.

Kongre binasında düzenlenen basın toplantısında Senatör Markey ve Senatör Wyden’a Boston Celtics’te basketbol oynayan ve Fethullah Gülen’e yakınlığı nedeniyle 2017’de Türk pasaportu iptal edilen Enis Kanter de katıldı.

Türk hükümetinin terörle mücadele yetkilerini siyasi rakiplerini hedef almak için kötüye kullandığını belirten yasa tasarısı Massachusetts Senatörü Edward J. Markey ve Oregon Senatörü Ron Wyden tarafından sunuldu. Tasarıda, vicdan mahkumlarının ve siyasi mahkumların serbest bırakılması istendi; basın, internet ve hukukun üstünlüğüne vurgu yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Washington ziyaretine başladığı saatlerde iki Demokrat Senatör ABD Kongresi’nde Türkiye’de insan hakları ihlalleriyle ilgili yasa tasarısı açıkladı. Tasarıyla ilgili basın toplantısına NBA’de oynayan ve Fethullah gülen hareketine desteğiyle tanınan basketbolcu Enes Kanter de katıldı.

"Trump daveti iptal etmeli"

Başkan Donald Trump’ın Erdoğan’ın davetini iptal etmesi gerektiğini savunan Senatör Markey, “Başkan Türkiye’nin insan hakları sicilinin kabul edilemez olduğunu açıkça söylemeli, aynı şekilde ABD Senatosu da tüm dünyada demokrasi ve insan haklarına bağlılığını göstermeli” dedi.

Markey bu tasarıyla Türk halkını ve otoriter rejimlerde acı içinde yaşayan tüm halkları duyduklarını göstermek istediklerini de belirtti ve “ABD’de özgürlüğünüz için savaşma hakkına inanan müttefikleriniz var” diye konuştu.

Senatör Markey tasarının içeriğini de, “ABD’nin Türkiye’de demokrasi ve refahı desteklemesi, gazetecileri, muhalifleri ve Kürtler gibi azınlıkları hedef alan terörle mücadele yetkilerinin kötüye kullanılmasına karşı çıkması, Türkiye’de vicdan mahkumlarının serbest bırakılması için çalışan sivil toplum örgütlerine yardım sağlaması” olarak sıraladı.

“Haksızca gözaltına alınan gazeteciler ve basın çalışanlarının serbest kalması için taleplerimizi öncelik haline getirmeliyiz. ABD yönetimi gazetecilerin ve basın kuruluşlarının sosyal medya hesaplarına baskıyı kesmesi ve Wikipedia yasağının kalkması için Türkiye hükümetine baskı yapmalı” diyen Massachusetts Senatörü, Türk halkına da “Hakkınız olanları almanız için daima çalışacağız” mesajını verdi.