ABD'li Senatörlerden Türkiye'ye Yaptırım Çağrısı

Mektupta senatörler, ilk olarak ABD’nin daha önce yaptığı açıklamalara atfen Türkiye’nin ya da bir başka ülkenin uluslararası sularda hukuka aykırı şekilde sondaj çalışmaları yapmasına izin vermeyeceğini söylediğini hatırlatarak “Önceki açıklamalarınıza atfen Türkiye’den gemilerini Yunan karasularından çekmesini istemenizi ve bu konunun uluslararası hukuk bağlamında çözümlenmesi çağrısı yapmanızı talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Senatörler mektupta, Türkiye’nin Akdeniz’deki arama faaliyetlerini provokatif olarak değerlendirdi ve Türkiye’nin yeni NAVTEX ilanının Yunan karasuları dahilinde olduğunu öne sürdüler. Senatörler konuya ilişkin olarak Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’ya üç talep ilettiler.

ABD Senatosu Dış İlişkiler Komisyonu Üyesi Senatör Bob Menendez ve Dış Operasyonlar ve İlgili Programlar Ödenekleri Alt Komiyonu Üyesi Chris Van Hollen tarafından kaleme alınan mektupta, Trump yönetiminden Türkiye’nin araştırma gemilerini Akdeniz’den çekmesini istemesi talep edildi.

ABD’li iki senatör Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’ya, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’la yapacağı görüşme öncesinde bir mektup yazarak Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetleri konusunda uyarı ve yaptırım çağrısında bulundular. Pompeo ve Dendias’ın bugün Avusturya’nın başkenti Viyana’da biraraya gelerek Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki yeni NAVTEX ilanı ve faaliyetlerini konuşacakları açıklanmıştı.

Senatörler ayrıca Trump yönetiminin konuyu Avrupa Birliği nezdinde de gündeme getirmesi çağrısında bulundu. Mektupta “İkinci olarak, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de artan provokasyonları ve yasa dışı faaliyetlerine koordineli bir yanıt vermek adına süratle Avrupa Birliği’yle çalışmaya başlamanızı talep ediyoruz. AB hali hazırda 2 Türk enerji şirketine giriş yasağı koydu ve varlıklarının dondurulması kararı aldı. Fransa da son olarak askeri gemilerini Doğu Akdeniz’e gönderdi. Eğer Türkiye, Doğu Akdeniz’deki yasadışı faaliyetlerine devam eder ve konuyu uluslararası tarafsız bir mahkeme aracılığıyla çözüme kavuşturmayı reddederse Avrupa Birliği ve ABD, Türk ekonomisinin anahtar konumundaki sektörlerine yönelik süratle ortak bir yaptırım planı geliştirmelidir” denildi.

S-400 hatırlatması

Mektupta üçüncü olarak da Türkiye’nin Rusya’dan S-400 füze savunma sistemleri satın alması hatırlatıldı ve bu konuda ilgili kanunlar uyarınca Türkiye’ye yaptırım uygulanması çağrısı yinelendi. Senatör Menendez ve Hollen bu konuda Türkiye’ye halen yaptırım uygulanmamış olmasının Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı cesaretlendirdiği veTürkiye’nin Doğu Akdeniz ve Ortadoğu’daki faaliyetlerinin önünü açtığı ifade edildi.

Senatörler, ABD’nin bu noktada adım atmamasının Türkiye’nin ihlallerini daha da arttıracağı iddiasında bulundular.

