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ABD’li senatörlerden Türkiye’ye yaptırım çağrısı

14.08.2020 13:36 | Son Güncelleme

ABD’li senatörler Menendez ve Von Hollen, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo’ya bir mektup yazarak Doğu Akdeniz’deki gerilim nedeniyle Türkiye’ye yaptırım uygulanması için ABD’nin AB ile birlikte çalışmasını talep etti.

ABD’li senatörlerden Türkiye’ye yaptırım çağrısı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile Cuma günü Atina'da gerçekleştireceği görüşme öncesinde ABD'li iki senatör, Pompeo'ya mektup yazarak Doğu Akdeniz'de yetki alanı tartışması üzerinden yaşanan gerginlik nedeniyle Türkiye’ye Avrupa Birliği (AB) ile birlikte yaptırım uygulanması çağrısında bulundu.

ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi üyesi Bob Menendez ve ABD Senatosu Devlet, Dış Operasyonlar ve İlgili Programlar Tahsisat Alt Komitesi üyesi Chris Van Hollen tarafından kaleme alınan mektupta Türkiye’nin Doğu Akdeniz'de Oruç Reis isimli sismik araştırma gemisiyle doğal gaz ve petrol arama faaliyetleri yürütmesi "provokatif” bir eylem olarak nitelendirildi.

Pompeo'nun daha önceki "Hiç kimsenin, Türkiye’nin yasa dışı sondaj yapmasına izin vermeyeceğiz" açıklamalarına atıfta bulunulan mektupta, Pompeo’dan bu açıklamaya uygun davranarak Türkiye'nin gemilerini "Yunanistan’ın Münhasır Ekonomik Bölgesi'nden çekmesi" ve sorunu uluslararası hukuk kapsamında çözmesi için Türkiye’ye çağrıda bulunması istendi.

"Türkiye ekonomisinin kilit roldeki sektörlerine yönelik yaptırımlar"

İki Demokrat Partili senatörün mektubunda Türkiye’nin "provokasyonlarına ve Doğu Akdeniz’deki yasa dışı faaliyetlerine karşı verilecek yanıt için" ABD'nin AB ile birlikte "derhal çalışmaya" başlaması talep edildi. Mektupta, Türkiye’nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerine devam etmesi ve bu sorunun tarafsız uluslararası bir mahkeme tarafından çözülmesine yanaşmaması halinde Türkiye ekonomisinin kilit roldeki sektörlerine yönelik yaptırımlar uygulanması için ABD'nin AB ile birlikte hareket etmesi gerektiği ifade edildi.

İki senatör, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava savunma sistemleri satın almasının ama buna rağmen Rus ordusuyla iş yapan ülkelere yaptırım uygulanmasına imkan veren Amerika’nın Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası’na (CAATSA) uygun olarak Türkiye'ye yaptırım uygulanmamasının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Doğu Akdeniz ve Ortadoğu'daki "saldırgan tavrını teşvik ettiğinin" altını çizdi.

Mektupta, "ABD'nin bu kritik önemdeki dönemde kararlı bir şekilde hareket etmemesi Türkiye tarafından olayların daha da tırmandırılmasına neden olur" denildi.

Doğu Akdeniz'de Fransa ve Yunanistan'dan ortak tatbikat

Türkiye'ye ait Oruç Reis sismik araştırma gemisi, Türk Donanması'na ait savaş gemilerinin refakatinde, hafta başından bu yana Girit Adası ile AB üyesi Kıbrıs arasındaki sularda seyrediyor. Yunanistan, bu bölgenin kendi deniz yetki alanı içinde olduğunu dile getirerek, Türkiye'nin "yasa dışı” olarak faaliyet gösterdiğini ifade ediyor ve Türk gemilerinin buradan çıkmasını talep ediyor. Ankara ise bu suçlamayı reddederek Oruç Reis'in faaliyetlerinin yasal olduğunu ileri sürüyor. Atina bölgeye kendi savaş gemilerini gönderirken, Fransa Akdeniz’deki askeri varlığını artırma kararı alarak Perşembe günü Yunanistan ile birlikte bölgede ortak bir deniz tatbikatı gerçekleştirdi.

DW/DÇÜ,EC

©Deutsche Welle Türkçe

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