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ABD’li Senatörlerden Türkiye’ye Yaptırım Çağrısı

08.10.2020 00:56 | Son Güncelleme

Cumhuriyetçi ve Demokrat iki senatör Trump yönetimine, Rusya’dan S-400 füze savunma sistemi satın alması nedeniyle Türkiye’ye yaptırımlar getirme çağrısında bulundu

ABD’li Senatörlerden Türkiye’ye Yaptırım Çağrısı

ABD’de biri Cumhuriyetçi diğeri Demokrat iki senatör, Trump yönetimine, Rusya’dan S-400 füze savunma sistemi satın alması nedeniyle Türkiye’ye yaptırımlar getirme çağrısında bulundu. İki senatör bu çağrıyı, Türkiye’nin S-400 sistemini kapsamlı şekilde test etmeyi planladığı yönündeki haberler üzerine yaptı.

Cumhuriyetçi Senatör James Lankford ve Demokrat Senatör Chris Van Hollen, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’ya yazdıkları mektupta bu iddiayı sordular ve Washington’un Türkiye’nin S-400 alımı konusunda daha kararlı bir duruş ortaya koyamamasının, Ankara’yı “cesaretlendirdiği” görüşünü dile getirdiler.

Türkiye geçen yıl Rusya’dan S-400 füze savunma sistemi satın almıştı. Washington bu gelişme üzerine Türkiye’nin F-35 savaş uçaklarının ortak üretimi ve satışı programına üyeliğini askıya almıştı.

ABD, Türkiye’yi S-400’leri konuşlandırması halinde yaptırımlara maruz kalma riskiyle karşı karşıya kalacağı yönünde uyarmıştı ancak henüz bir yaptırım getirilmedi.

ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan mektupla ilgili henüz bir yorum gelmedi.

Ekonomi kanalı Bloomberg, konuyla ilgili bilgi sahibi olduğunu belirttiği kişilere dayandırarak dün yayınladığı haberde, Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 hava savunma sistemlerini test etmeye hazırlandığını öne sürmüştü.

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