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ABD'li senatörlerden Veliaht Prens bin Selman'a mektup

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2019 23:12 | Son Güncelleme

ABD'li bir grup Demokrat senatör, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a içlerinde ABD vatandaşının da olduğu tutuklu aktivist ve muhalifleri serbest bırakması çağrısı yaptı - Senatörlerin mektubundan: - "Sadece saygın uluslararası örgütler tarafından barışçıl aktivist ve muhaliflerin uzun süre keyfi tutuklandığına dair raporlar değil, aynı zamanda kadınlara, farklı dine mensup bireylere ve göçmen işçilere uygulanan kötü muamele ve sistematik ayrımcılık da açık bir şekilde belgelendi"

WASHINGTON (AA) - ABD'li bir grup Demokrat senatör, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a aralarında ABD vatandaşının da olduğu tutuklu aktivist ve muhalifleri serbest bırakması çağrısında bulundu.

Demokrat Senatör Dick Durbin, 2020 Başkanlık aday adayı Elizabeth Warren ve Jeanne Shaheen'nin de aralarında bulunduğu 9 Demokrat senatör, Veliaht Prens bin Selman'a mektup yazdı.

Senatörler, mektupta, Suudi Arabistan'da tutuklu bulunan muhalif ve aktivistlerin salınması çağrısı yaparak, şu ifadelere yer verdi:

"Sadece saygın uluslararası örgütler tarafından barışçıl aktivist ve muhaliflerin uzun süre keyfi tutuklandığına dair raporlar değil, aynı zamanda kadınlara, farklı dine mensup bireylere ve göçmen işçilere uygulanan kötü muamele ve sistematik ayrımcılık da açık bir şekilde belgelendi."

Yazar Raif Bedevi ve insan hakları avukatı Velid ebu Kahir'in yanı sıra kadın hakları savunucusu Lujen Hatul ve Samar Bedevi'nin şartsız tahliyesini isteyen senatörler, 2017'den beri Suudi Arabistan'da tutuklu bulunan Amerikan vatandaşı Dr. Velid Fitahi'nin de serbest bırakılmasını talep etti.

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Birinci Veliaht Prens Muhammed bin Selman Demokrat senatörler insan hakları ihlali Suudi Arabistan

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