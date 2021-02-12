ABD’li senatörlerin Biden’a yazdığı Türkiye mektubuna tepki

Bildiride, senatörlerin mektubunda örnek olarak verdikleri NBA oyuncusu basketbolcu Enes Kanter’le ilgili olarak, "Mektupta adı geçen kişi, terör örgütü başını 'baba' olarak kabul eden, örgüte mensubiyetini kendi beyanlarıyla teyit eden, aile üyeleriyle birlikte kanlı darbe girişimini alenen destekleyen bir teröristtir" ifadesine yer verildi. Milletvekilleri bildiride, "Türkiye'de askeri darbe ve müdahalelerin ve bilhassa 15 Temmuz darbe teşebbüsünün arkasında ABD'nin olduğuna dair halkımız arasında yaygın kanaat mevcutken, imzacı senatörlerin FETÖ'nün iftiralarına payanda olmaları, ABD makamlarının 15 Temmuz darbe teşebbüsüyle hiçbir ilgilerinin olmadığına yönelik beyanlarının samimiyetine gölge düşüren ikiyüzlü bir tutumdur" görüşüne yer verdi.

Bildiride, "İmzacı senatörlerin ülkemizin iç ve dış politikasını hedef alan mesnetsiz ve sorumsuz ithamları, ABD ile stratejik ortaklığımız ve NATO çatısı altındaki müttefikliğimizle hiçbir surette bağdaşmamaktadır" denildi.

Türkiye-ABD Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Mehdi Eker ile AKP, CHP, MHP ve İYİ Parti’den 86 milletvekili ABD’de bir grup senatörün Başkan Joe Biden’a yazdığı Türkiye mektubuna yanıt verdi. Ortak bildiride ABD Senatosu’nun bazı üyelerinin Biden’e 9 Şubat’ta gönderdiği mektup, "Türkiye'ye karşı sergilenen, sonuçsuz kalmaya mahkum beyhude ve müttefiklik zihniyetiyle çelişen hasmane girişimlerin son örneği" ifadesine yer verildi.

İmzacı senatörlerin "aklıselim ile davranmaya davet edildiği" bildiride Türkiye’ye Azerbaycan-Ermenistan gerginliği nedeniyle getirilen eleştirilere de değinildi ve "AGİT Minsk Grubu eş başkanlarından olan ABD yönetiminin politikası, soruna Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü çerçevesinde çözüm bulmaya çalışmakken, imzacı senatörlerin tam tersi bir tutum sergilemelerinin de hayret verici olduğu" belirtildi.

Türkiye’nin "insan haklarına saygı ve hukukun üstünlüğü konusunda her zaman olduğu gibi titizlikle hareket ettiği" belirtilerek, "Türkiye darbeci ve terörist katillere gereken cezayı vermenin de hukuk devletinin gereği olduğuna inanmaktadır. Bu konularda, Türkiye Cumhuriyeti'ne telkinde bulunanların öncelikle kendi ülkelerindeki insan hakları ve hukuk ihlallerini gidermeye vakit ayırmaları daha faydalı olacaktır. Ortak siyasi değerler temelinde dostluk ve müttefiklik ilişkisine sahip ülkelerimizin karşılaştıkları her tür sınamada birbirlerinin hassasiyetlerini dikkate alarak karşılıklı saygı ve samimi diyalog içerisinde hareket etmeleri önem arz etmektedir. Bu düşünceden hareketle, bahse konu mektupta yer alan hususların hatırlatılması iki ülke arasındaki dostane ilişkilerin gereği olarak görülmüştür" denildi.