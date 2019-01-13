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ABD'li seyahat yazarlarından Erciyes'e tam not

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.01.2019 11:45 | Son Güncelleme

Yazar Bjorg Gudjons: - "Türkiye'de kışla ilgili tatil yeri olduğundan habersizdim. Çok tecrübeli bir kayakçıyım. Dünyada birçok yerde kaydım. Benim kaydığım dünyadaki en güzel yer Erciyes. Çocuklarımı da mutlaka buraya kaymaya getireceğim" - Laura Kiniry: - "Türkiye'de bu kadar güzel kayak merkezi olduğunu düşünemezdim. Bu kadar güzel bir yere geleceğimizi bilmiyordum. Erciyes ve Kayseri'yi çok sevdim"

KAYSERİ (AA) - ABD'deki bazı gazete ve internet sitelerinin seyahat yazarları, ziyaret ettikleri Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden Erciyes'e hayranlıklarını dile getirdi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Erciyes AŞ'nin girişimleriyle kente gelen ABD'li yazarlarla Erciyes Kayak Merkezi'nde buluştu.

Konuk yazarlara Erciyes ve Kayseri hakkında bilgi veren Çelik, kentin tarihi, doğası, mutfağı ve gönlü zengin bir şehir olduğunu belirtti.

ABD'li yazarlardan Bjorg Gudjons da Türkiye'ye ikinci gelişi olduğunu, daha önce yaz mevsiminde Ege'ye gittiğini anlatarak, "Türkiye'de kışla ilgili tatil yeri olduğundan habersizdim. Çok tecrübeli bir kayakçıyım. Dünyada birçok yerde kaydım. Benim kaydığım dünyadaki en güzel yer Erciyes. Çocuklarımı da mutlaka buraya kaymaya getireceğim." ifadelerini kullandı.

Türkiye'ye ilk gelişi olduğunu ve çok memnun kaldığını vurgulayan Emma Weissmann ise bu kadar sıcak karşılanacağını beklemediğini, hayatında hiç kayak yapmadığını ancak Erciyes'te bir saatlik dersle kaymayı öğrendiğini kaydetti.

Yazar Laura Kiniry de "Türkiye'de bu kadar güzel kayak merkezi olduğunu düşünemezdim. Bu kadar güzel bir yere geleceğimiz bilmiyordum. Erciyes ve Kayseri'yi çok sevdim." açıklamasında bulundu.

Eileen Cotter Wright ise bu kadar güzel yerleri görmekten çok memnun olduğunu aktardı.

Eric Trinidad da Erciyes'te olmaktan çok mutlu olduğunu ve yemekleri çok sevdiklerini belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
Amerikalı seyahat yazarları Erciyes Kayseri

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