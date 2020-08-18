ABD'li Şirket COVID-19 Aşısı İnsan Deneylerine Güney Afrika'da Başladı

Amerika merkezli Novavax şirketi, Corona virüsü aşısı çalışmalarında ikinci safhaya Güney Afrika’da insanlar üzerinde yaptığı testlerle başladı.

Şirketten yapılan açıklamada Güney Afrika’da aşının 2 bin 665 sağlıklı yetişkin üzerinde deneneceği belirtildi.

Denemede aynı zaman durumu tıbbi açıdan stabil olan HIV virüsü taşıyıcısı 240 kişiye de Corona virüsü aşısı uygulanacak.

İlk bulgular iki doz aşının uygulanmasının ardından COVID-19 virüsünün vücuttaki hücrelere bağlanmasının önlenmesi şeklinde oldu.

Şirket, Güney Afrika’nın ardından insan deneylerini kısa bir süre sonra Amerika ve Avustralya’da da devam ettirecek.

Novavax şirketi, Güney Afrika’da yürüttükleri çalışmalar için Amerikalı ünlü milyarder Bill Gates ve eşine ait Bill & Melinda Gates Vakfı’ndan 15 milyon dolarlık destek aldığını açıkladı.

Geçen ay ABD hükümeti de Novavax şirketine aşı çalışmaları ve Ocak ayına kadar üretilecek 100 milyon doz aşı için 1,6 milyar dolarlık bir kaynak aktarmıştı.

