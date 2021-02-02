ABD’li Siyasetçi Cinsel Saldırı Mağduru Olduğunu Açıkladı

ABD Kongresi’nin genç isimlerinden Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi Alexandria Ocasio-Cortez, geçmişte cinsel saldırıya uğradığını açıkladı. Ocasio-Cortez, geçmişine ait bu bilgiyi, 6 Ocak Kongre baskını sırasında yaşadığı travmayı anlatırken dile getirdi.

Alexandria Ocasio-Cortez, Instagram hesabından yaptığı canlı yayında, "Cinsel saldırıya uğramış biriyim ve bunu hayatımda pek çok insanla paylaşmadım" sözleriyle geçmişte yaşadığı travmatik olayı anlattı.

Demokrat Kongre üyesi, saldırının ne zaman yaşandığını ya da ayrıntılarını paylaşmadı.

Ocasio-Cortez aynı yayında, geçen ay ABD Kongre Binası'na düzenlenen saldırıda yaşadığı dehşeti de anlattı.

Ocasio-Cortez, "İster sözlü tacize uğrayın ister fiziki istismara uğrayın, yaşadığınız travma ister büyük ister küçük olsun bütün bunların tortusu içinizde birikiyor. Bize bunları unutmamız gerektiğini söyleyenler de tacizcilerden farklı bir şey yapmıyorlar. Diğer tüm tacizcilerin kullandıkları aynı taktikleri kullanıyorlar’’ dedi.