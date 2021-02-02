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  4. ABD’li Siyasetçi Cinsel Saldırı Mağduru Olduğunu Açıkladı

ABD’li Siyasetçi Cinsel Saldırı Mağduru Olduğunu Açıkladı

02.02.2021 22:49 | Son Güncelleme:
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ABD’li Siyasetçi Cinsel Saldırı Mağduru Olduğunu Açıkladı

ABD Kongresi’nin genç isimlerinden Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi Alexandria Ocasio-Cortez, geçmişte cinsel saldırıya uğradığını açıkladı

ABD Kongresi’nin genç isimlerinden Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi Alexandria Ocasio-Cortez, geçmişte cinsel saldırıya uğradığını açıkladı. Ocasio-Cortez, geçmişine ait bu bilgiyi, 6 Ocak Kongre baskını sırasında yaşadığı travmayı anlatırken dile getirdi.

Alexandria Ocasio-Cortez, Instagram hesabından yaptığı canlı yayında, "Cinsel saldırıya uğramış biriyim ve bunu hayatımda pek çok insanla paylaşmadım" sözleriyle geçmişte yaşadığı travmatik olayı anlattı.

Demokrat Kongre üyesi, saldırının ne zaman yaşandığını ya da ayrıntılarını paylaşmadı.

Ocasio-Cortez aynı yayında, geçen ay ABD Kongre Binası'na düzenlenen saldırıda yaşadığı dehşeti de anlattı.

Ocasio-Cortez, "İster sözlü tacize uğrayın ister fiziki istismara uğrayın, yaşadığınız travma ister büyük ister küçük olsun bütün bunların tortusu içinizde birikiyor. Bize bunları unutmamız gerektiğini söyleyenler de tacizcilerden farklı bir şey yapmıyorlar. Diğer tüm tacizcilerin kullandıkları aynı taktikleri kullanıyorlar’’ dedi.

Demokrat Kongre üyesi, Instagram yayınında 6 Ocak günkü Kongre işgali sırasında yaşadığı korkulu anları tarif etti ve Cumhuriyetçi politikacıların Kongre baskınından sorumlu tutulmasını talep etti.

Alexandria Ocasio-Cortez, baskın öncesi eski Başkan Donald Trump destekçileri tarafından taciz edildiğini ve diğer Kongre üyeleri tarafından o gün "dikkatli" olması konusunda uyarıldığını söyledi.

Ocasio-Cortez, baskın günü, yandaki binaya kaçıp saatlerce saklanmadan önce ofisindeki tuvaletin kapısının arkasına saklandığını anlattı.

Baskın sonrası kurulan Kongre komisyonları, beş kişinin öldüğü ve onlarca polis memurunun yaralandığı saldırıların arkasındaki güvenlik açıklarını araştırıyor.

Ocasio-Cortez, Kongre saldırısından sonra can güvenliğinden endişe ettiğini söylemişti.

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