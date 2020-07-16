ABD’li Siyasetçi ve İşadamlarının Twitter Hesapları Hacklendi

Aralarında eski Başkan Barack Obama ve Başkan Yardımcısı Joe Biden’ın da bulunduğu Amerikalı siyasetçi, işadamı, şirket ve çok sayıda ünlü ismin Twitter hesapları korsanlar tarafından ele geçirildi. Kendi CEO’sunun da hedef alındığı Twitter şirketi, kullanıcıların bir süre paylaşımda bulunamayabileceğini belirtti.

Ele geçirilen hesaplarda dijital para birimi bitcoin üzerinden dolandırıcılık amacıyla mesajlar paylaşıldığı anlaşıldı. Bu hesaplardan paylaşılan sahte mesajlarda bitcoin adresine gönderilen her 1,000 dolar için 2,000 dolar teklif edildi.

Demokrat Partili eski Başkan Barack Obama, Kasım ayındaki seçimlerde Cumhuriyetçi Başkan Donald Trump’ın rakibi olacak olan Joe Biden ve bu yıl Demokrat Parti’den başkan aday adayı olan ancak daha sonra yarıştan çekilen New York’un eski belediye başkanı Michael Bloomberg Twitter hesabı ele geçirilen siyasetçiler arasında.

Joe Biden’ın seçim kampanyası ekibi Twitter ile irtibatta olduklarını, Biden’ın hesabının derhal kilitlendiğini ve ilgili paylaşımın da hemen kaldırıldığını açıkladı.