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ABD’li Siyasetçi ve İşadamlarının Twitter Hesapları Hacklendi

16.07.2020 02:21 | Son Güncelleme

Aralarında eski Başkan Obama ve Başkan Yardımcısı Biden’ın da bulunduğu siyasetçi, işadamı, şirket ve ünlü ismin Twitter hesapları korsanlarca ele geçirildi

ABD’li Siyasetçi ve İşadamlarının Twitter Hesapları Hacklendi

Aralarında eski Başkan Barack Obama ve Başkan Yardımcısı Joe Biden’ın da bulunduğu Amerikalı siyasetçi, işadamı, şirket ve çok sayıda ünlü ismin Twitter hesapları korsanlar tarafından ele geçirildi. Kendi CEO’sunun da hedef alındığı Twitter şirketi, kullanıcıların bir süre paylaşımda bulunamayabileceğini belirtti.

Ele geçirilen hesaplarda dijital para birimi bitcoin üzerinden dolandırıcılık amacıyla mesajlar paylaşıldığı anlaşıldı. Bu hesaplardan paylaşılan sahte mesajlarda bitcoin adresine gönderilen her 1,000 dolar için 2,000 dolar teklif edildi.

Demokrat Partili eski Başkan Barack Obama, Kasım ayındaki seçimlerde Cumhuriyetçi Başkan Donald Trump’ın rakibi olacak olan Joe Biden ve bu yıl Demokrat Parti’den başkan aday adayı olan ancak daha sonra yarıştan çekilen New York’un eski belediye başkanı Michael Bloomberg Twitter hesabı ele geçirilen siyasetçiler arasında.

Joe Biden’ın seçim kampanyası ekibi Twitter ile irtibatta olduklarını, Biden’ın hesabının derhal kilitlendiğini ve ilgili paylaşımın da hemen kaldırıldığını açıkladı.

Apple ve Uber şirketlerinin kurumsal Twitter hesaplarının da siber saldırının hedefi olduğu belirtildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Twitter, güvenlik olayını incelediğini ve düzeltmek amacıyla çalışma yürüttüğünü bildirdi. Sosyal medya şirketinin hisseleri yüzde 5 oranında düştü. Twitter kullanıcıların bir süre paylaşımda bulunamayabileceğini ya da şifre değiştirme gibi işlemlerin yapılamayabileceğini belirtti.

Jeff Bezos, Bill Gates ve Elon Musk Twitter’da milyonlarca takipçiye sahip olan dünyanın en zengin 10 iş adamı arasında yer alıyor.

Bu hesaplardan paylaşılan sahte mesajlar hızlı bir şekilde silindi. Associated Press haber ajansı paylaşımlar kaldırılmadan önce mesajların ekran görüntülerini alabildiğini aktardı.

Kamuoyuna açık blok zinciri kayıtlarına göre, Twitter hesaplarını ele geçiren korsanlar 100 bin dolar değerinde kripto para topladı.

CrowdStrike adlı siber güvenlik şirketinin kurucularından Dmitri Alperoviç, Reuters haber ajansına yaptığı değerlendirmede, siber saldırıyı sosyal medya platformuna yönelik olarak gerçekleştirilen en kötü saldırı olarak niteledi.

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