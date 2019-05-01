ABD'li siyasetçiden İsrail'in Filistinli çocukları tutuklamasına karşı yasa tasarısı

WASHINGTON (AA) - ABD Temsilciler Meclisine, İsrail'in Filistinli çocukları hapsetme sürecinde ABD fonlarını kullanmasını engelleyen bir yasa tasarısı sunuldu.

Söz konusu yasa tasarısı, ABD'nin Minnesota eyaleti Demokrat Temsilciler Meclisi Üyesi Betty McCollum tarafından önerildi.

Tasarıda, başta İsrail olmak üzere herhangi bir ülkenin ABD'den aldığı fonları çocukların gözaltına alınmasında kullanılmasının yasaklanması teklif edildi.

Yasa tasarısında, İsrail ordusu tarafından tutuklanan çocukların fiziksel ve psikolojik tedavisini sağlamak ve tedavi sürecini izlemek için Amerikan, İsrail ve Filistinli sivil toplum kuruluşlarına yılda 19 milyon dolar kaynak ayrılması da öneri olarak sunuldu.

Filistinli çocuklara sorgulama sırasında yapılan insan hakları ihlali ve uygulanan işkencelerden bahsedilen tasarıda, "İsrail işgali altındaki Batı Şeria'da yaşayan 2,9 milyon Filistinlinin yüzde 45'i, hayatı boyunca İsrail işgali altında yaşamış 18 yaş altı çocuklardan oluşuyor. 2000 yılından bu yana 10 bin Filistinli çocuk İsrail askeri mahkemelerinde yargılandı. İsrail yasalarına göre 12 yaşın altındaki çocukların yargılanması yasak olmasına rağmen, bu yaşın altındaki binlerce çocuk uzun süre sorgulanmak üzere alıkonuluyor." ifadeleri yer aldı.