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ABD'li siyasetçiler İsrail ve Filistin'i ziyaret edecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2019 00:16 | Son Güncelleme

ABD Temsilciler Meclisi Çoğunluk Lideri Steny Hoyer ve Demokrat vekillerden oluşan heyetin, İsrail ve Batı Şeria'yı ziyaret edeceği belirtildi - Ziyaretin "ABD-İsrail ilişkileri ve uluslararası güvenlik" kapsamında yapılacağı ifade edildi - Heyet, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile de görüşecek

WASHINGTON (AA) - ABD Temsilciler Meclisi Çoğunluk Lideri Steny Hoyer ve Demokrat vekillerden oluşan bir heyetin, "ABD-İsrail ilişkileri ve uluslararası güvenlik" kapsamında İsrail ve Batı Şeria'yı ziyaret edeceği bildirildi.

Temsilciler Meclisinin resmi internet sayfasında yer alan açıklamada, Hoyer ve beraberindeki heyetin, 5-11 Ağustos tarihlerinde İsrail'de olacağı ifade edildi.

Hoyer ve diğer vekillerin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas da dahil olmak üzere yetkililerle görüşecekleri belirtildi.

Ziyarete ilişkin değerlendirmesine yer verilen Hoyer, İsrail'in Orta Doğu'da yüzleştiği tehditleri daha iyi anlamak ve ABD-İsrail ilişkilerini tasdik etmek için çok sayıda vekille İsrail'e gitmekten mutluluk duyduklarını ifade etti.

Hoyer, "Bölgeyi ilk elden görmek ve önemli İsrailli ve Filistinli liderlerle görüşmek, bizlere hem kendi ulusal çıkarlarımız hem de küresel güvenlik için hayati önem taşıyan bir bölge hakkında fikir verecek." değerlendirmesinde bulundu.

Program kapsamında Filistinli iş adamları, İsrailli sivil toplum kuruluşları ve aktivistlerle de görüşmeler yapılacağı kaydedildi.

Ziyaretin "bağımsız ve kar amacı gütmeyen bir kuruluş olarak" tanımlanan Amerikan-İsrail Eğitim Vakfı tarafından finanse edildiği bilgisi verildi.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Temsilciler Meclisi Çoğunluk Lideri Steny Hoyer Filistin israil

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