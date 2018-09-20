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ABD'li sokak sanatçısından Trump'ın yıldızına demir parmaklık

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2018 19:10 | Son Güncelleme

ABD'de bir sokak sanatçısı Başkan Donald Trump'ın Hollywood Şöhretler Kaldırımı'ndaki yıldızının üzerini demir parmaklıkla kapattı

ABD Başkanı Donald Trump'ın Hollywood Şöhretler Kaldırımı'ndaki (Walk of Fame) yıldızının üzeri bir sokak sanatçısı tarafından demir parmaklıkla kapatıldı.

ABD'li sokak sanatçısı Plastic Jesus, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün Donald Trump'ı parmaklıklar ardına koydum." mesajını paylaştı.

ABD medyasına konuşan Jesus, "Seçildiği günden bu yana Trump'ın hapsedilmesi için çağrılar var, bugün kesinlikle parmaklıklar ardına kondu." dedi.

Yaptığı parmaklıkların kısa süre sonra Trump destekçilerince tahrip edildiğini belirten Jesus, "Bir kişi de parmaklıkları sökmek için saatlerce uğraşarak, çevredeki turistleri eğlendirdi." diye konuştu.

Hollywood Şöhretler Kaldırımı'nda Dolby Theatre'a yakın bir konumda bulunan ve daha önce de farklı kişilerce hedef alınan yıldız, Donald Trump'ın NBC'de yayınlanan ve bir dönem büyük başarı sağlayan "Apprentice" (Çırak) adlı televizyon şovundan dolayı 2007 yılında yerleştirilmişti.

Batı Hollywood Belediyesi Konseyi, Hollywood Ticaret Odası'na Trump'ın yıldızının kaldırılması çağrısı yapan bir karar tasarısını geçen ay oy birliğiyle kabul etmişti.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Donald Trump

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