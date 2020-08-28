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  4. ABD’li Temsilci Jeffrey Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın’la Görüştü

ABD’li Temsilci Jeffrey Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın’la Görüştü

28.08.2020 16:41 | Son Güncelleme

İki yetkili Suriye’de gelinen durum, anayasa komitesinin çalışmaları, İdlib’teki genel durum, terörle mücadele, mülteciler konusu ve ikili ilişkileri ele aldı

ABD’li Temsilci Jeffrey Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın’la Görüştü

ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, İstanbul’da Mabeyn Köşkü’nde Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’la görüştü. Görüşmeye Jeffrey’in beraberindeki heyet de katıldı.

Görüşmenin ardından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve ABD Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey’nin Suriye’de gelinen durum, anayasa komitesinin çalışmaları, İdlib’teki genel durum, terörle mücadele, mülteciler konusu ve ikili ilişkileri ele aldıkları belirtildi.

Yapılan açıklamaya göre Kalın görüşmede, ateşkese değindi ve Türkiye’nin, Suriye’de çatışmasızlık ortamının korunması konusundaki kararlılığının iletildiğini söyledi. Görüşmede gündeme gelen bir diğer önemli gündem maddesi de terör oldu. Kalın, bu noktada Suriye’de IŞİD, PKK, PYD/YPG dahil olmak üzere terör gruplarına karşı ortak mücadele edilmesi gerektiğini belirtti. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü, Türkiye’nin terör örgütü PKK’nın uzantısı olarak kabul ettiği PYD/YPG’yi kastederek bu gruplara siyasi ekonomik ve ticari desteklerin verilmesinin kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Türkiye, IŞİD’le mücadele kapsamında ABD’nin PYD/YPG’ye silah ve lojistik yardımında bulunmasına başından bu yana karşı çıkıyor. Öte yandan bir süre önce YPG’nin bir ABD’li petrol şirketiyle bir petrol anlaşması yapmasına da Türkiye tepki göstermişti.

Dışişleri Bakanlığı bu anlaşmanın ardından “ABD'nin uluslararası hukuku hiçe sayan, Suriye'nin toprak bütünlüğüne, birliğine ve egemenliğine kasteden ve terörizmin finansmanı kapsamına giren bu adıma destek vermesini esefle karşılıyoruz. Hiçbir meşru saikle gerekçelendirilemeyecek olan bu tasarruf asla kabul edilemez” açıklamasını yapmıştı.

ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey’nin Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’la yapacağı görüşme Ankara’da olmak üzere planlamıştı. Ancak son anda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İstanbul programı ve Sözcü Kalın’ın da İstanbul’da bulunması nedeniyle İstanbul’a alınmıştı. Türkiye’den önce Cenevre’de de temaslarda bulunan Jeffrey, Türkiye’de Suriyeli muhalif gruplarla da görüşmeler yaptı. Jeffrey bugün Türkiye’den ayrılacak.

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