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ABD’li Temsilcilerden F-35 uyarısı

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.05.2019 23:45 | Son Güncelleme

ABD Temsilciler Meclisinden bir grup milletvekili, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi satın alımıyla F-35 savaş uçağı programında kalmak arasında bir seçim yapması gerektiğini savundu.ABD Temsilciler Meclisinden bir grup milletvekili, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi satın alımıyla F-35 savaş uçağı programında kalmak arasında bir seçim yapması gerektiğine dair açıklamada bulundu.

ABD Temsilciler Meclisinden bir grup milletvekili, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi satın alımıyla F-35 savaş uçağı programında kalmak arasında bir seçim yapması gerektiğini savundu.
ABD Temsilciler Meclisinden bir grup milletvekili, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi satın alımıyla F-35 savaş uçağı programında kalmak arasında bir seçim yapması gerektiğine dair açıklamada bulundu. Cumhuriyetçi milletvekili Kevin McCarthy, “Türkiye’ye verilen mesaj açıktır. Türkiye ilerledikçe ve S-400’leri edindiğinde F-35’leri almaması gerektiğine dair geniş, ortak bir görüş birliği var” dedi. McCarthy, “ABD’nin milli güvenlik çıkarları için çok fazla ciddi sonuçlar var, Türkiye satın alımı iptal etmeli ve bunun yerine birlikte çalıştığımız ve ortak çıkarlarımızın olduğu birçok alanda ABD ile işbirliği yapmalı” değerlendirmesinde bulundu.
ABD Temsilciler Meclisi Tahsisat Komisyonu, Türkiye’nin S-400 satın aldığı takdirde F-35 satımının yasaklanması için bütçe tasarısı sunmuştu. ABD Savunma Bakanlığı 13 Mayıs’ta, Ankara’nın Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi satın alma planlarına devam etmesi durumunda, Türkiye yerine F-35 uçakları için yeni bir parça tedarikçisi arayacaklarını açıklamıştı.

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