HABER

ABD'li temsilcinin Taliban ile görüştüğü iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2018 07:24 | Son Güncelleme

ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad'ın Katar'da Taliban temsilcileriyle bir araya geldiği iddia edildi

WASHINGTON (AA) - Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad'ın Katar'da Taliban temsilcileriyle görüştüğünü yazdı.

WSJ'nin haberine göre Halilzad, cuma günü Katar'ın başkenti Doha'da Taliban temsilcileriyle bir araya geldi.

Doha'daki buluşmayı takip eden bir yetkiliye dayandırılan haberde söz konusu görüşme, ABD'nin 17 yıldır devam eden Afganistan savaşını sonuçlandırabilmek amacıyla yürüttüğü girişimlerden biri olarak nitelendirildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmazken, son 4 ayda ikinci kez Amerikalı yetkililerin Taliban temsilcileriyle bir araya geldiği vurgulanan haberde, görüşmenin içeriğine dair bilgilerin net olmadığı kaydedildi.

Afganistan Özel Temsilciliği görevine geçen ay getirilen Zalmay Halilzad, 4-14 Ekim tarihlerini kapsayan Afganistan, Pakistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Katar ve Suudi Arabistan turuna çıkmıştı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Halilzad'ın ziyaretlerini, "Özel Temsilci Halilzad'ın misyonu, ABD'nin Taliban'ı müzakere masasına getirme çabalarını koordine etmek ve yönlendirmektir." ifadesiyle özetlemişti.

Açıklamada ayrıca, Zalmay Halilzad'ın "özel temsilci" olduktan sonraki ilk görevi olan bu ziyaretin, ABD'nin Taliban konusundaki yaklaşımını ve Afgan hükümetiyle çalışma isteğini yansıttığı belirtilmişti.

PARTNER'Orası size kalmış''Orası size kalmış'
ABD medyası rahip Brunson kararını böyle gördüABD medyası rahip Brunson kararını böyle gördü
ÖSYM'de yeni düzenleme! Artık kesinleştiÖSYM'de yeni düzenleme! Artık kesinleşti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad Afganistan Taliban

En Çok Okunan Haberler

Ne yaptın Salah! Dünyayı ayağa kaldıran gol

Ne yaptın Salah! Dünyayı ayağa kaldıran gol

Rahip Brunson'dan Türkiye'ye mesaj! Almanya'ya iner inmez ABD bayrağını öptü!

Rahip Brunson'dan Türkiye'ye mesaj! Almanya'ya iner inmez ABD bayrağını öptü!

Brunson’un tahliyesi sonrası ABD Başkanı Donald Trump’tan ‘yaptırım’ açıklaması

Brunson’un tahliyesi sonrası ABD Başkanı Donald Trump’tan ‘yaptırım’ açıklaması

Rahip Brunson Türkiye'den ayrıldı! ABD'den yeni açıklama

Rahip Brunson Türkiye'den ayrıldı! ABD'den yeni açıklama

Çukur dizisine sürpriz oyuncu! Çukur'da silah kaçakçısı Reşit rolündeki Muhammed Cangören kimdir?

Çukur dizisine sürpriz oyuncu! Çukur'da silah kaçakçısı Reşit rolündeki Muhammed Cangören kimdir?

ABD'den son dakika FETÖ elebaşı Fetullah Gülen açıklaması

ABD'den son dakika FETÖ elebaşı Fetullah Gülen açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cemal Kaşıkçı olayında dehşete düşüren delil!

Cemal Kaşıkçı olayında dehşete düşüren delil!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den Rahip Brunson çıkışı!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den Rahip Brunson çıkışı!

Günlük burç yorumları: 13 Ekim Cumartesi İrem Su'dan günlük burç yorumları

Günlük burç yorumları: 13 Ekim Cumartesi İrem Su'dan günlük burç yorumları

ABD medyası rahip Brunson kararını böyle gördü

ABD medyası rahip Brunson kararını böyle gördü

ÖSYM'de yeni düzenleme! Artık kesinleşti

ÖSYM'de yeni düzenleme! Artık kesinleşti

Rahip Brunson'dan Türkiye'ye mesaj! Almanya'ya iner inmez ABD bayrağını öptü!

Rahip Brunson'dan Türkiye'ye mesaj! Almanya'ya iner inmez ABD bayrağını öptü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.