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ABD'li turistin çantasını gasbeden yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.06.2019 15:46 | Son Güncelleme

ANTALYA'ya ailesiyle tatile gelen ABD'li Danita Sawhney'in (52) boynunda asılı çantasını gasbeden, kaçarken ayakkabısı olay yerinde kalan Tarkan P.

ABD'li turistin çantasını gasbeden yakalandı

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'ya ailesiyle tatile gelen ABD'li Danita Sawhney'in (52) boynunda asılı çantasını gasbeden, kaçarken ayakkabısı olay yerinde kalan Tarkan P. (34), polis ekiplerince yakalandı.
Tatil için ABD'den Türkiye'ye gelen Danita ve Jasminder Sawhney ile 2 çocuğu, tatillerinin 2 gününü geçirmek için 17 Haziran'da Antalya'ya geldi. Akşam saatlerinde kent merkezini gezmek için kiraladıkları otomobili Deniz Mahallesi'ne park eden aile, Kaleiçi Yat Limanı'na gitti. Bir süre vakit geçirdikten sonra otellerine dönmek üzere araca giden aile bireyleri, kimliği belirlenemeyen kişinin saldırısına uğradı. Gaspçı, Danita Sawhney'in boynunda çapraz asılı çantasını çekip almaya çalıştı. Kendisine direnen kadını yerde sürükleyen kişi, sapının kopmasıyla çantayı gasp edip, kaçtı. Kadının yardım çığlıklarıyla sokağa çıkanlar ile eşi Jasminder Sawhney, gaspçıyı bir süre kovaladı. Kaçarken, sağ ayakkabısı ayağından çıkan gaspçı, apartmanın otopark kısmından girerek, gözden kayboldu.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede yaptığı araştırmada gasp edilen çantayı içi boşaltılmış halde bir evin bahçesinde buldu. Düşmeye bağlı el ve kollarından hafif yaralanan Danita Sawhney, polise verdiği ifadede çantasında 1500 euro, 100 TL para, sürücü belgesi ve cep telefonu bulunduğunu söyledi. Polis ekipleri, kaçarken ayağından çıkan ayakkabısını olay yerinde bırakan şüphelinin kimliğini belirlemek ve yakalamak için bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.
Şüphelinin Tarkan P. olduğunu belirledi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, saat 04.30'da yaptıkları baskınla Tarkan P.'i gözaltına aldı. Şüpheli polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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ABD'li turistin çantasını gasbeden yakalandıABD'li turistin çantasını gasbeden yakalandıABD'li turistin çantasını gasbeden yakalandı

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