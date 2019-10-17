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ABD’li ünlü oyuncunun oğlu annesini öldürdü

YAŞAM HABERLERİ  | 17.10.2019 11:03 | Son Güncelleme

Tarzan filmiyle hafızalara kazınan 81 yaşındaki Ron Ely’nin oğlu öz annesini bıçaklayarak öldürdü.ABD’nin Kaliforniya eyaletinde yaşanan trajedide ünlü oyuncu Ron Ely’nin oğlu öz annesini öldürdü.

Tarzan filmiyle hafızalara kazınan 81 yaşındaki Ron Ely’nin oğlu öz annesini bıçaklayarak öldürdü.
ABD’nin Kaliforniya eyaletinde yaşanan trajedide ünlü oyuncu Ron Ely’nin oğlu öz annesini öldürdü. 1966 ve 1968 yılları arasında yayınlanan TV dizisi Tarzan’ı canlandıran ünlü oyuncu Ron Ely’nin Kaliforniya’daki evinde yaşanan olayda, eşi Valerie Lundeen Ely evde çok sayıda bıçak darbesi almış halde bulundu. Aldığı bıçak darbeleri sonucu öldüğü belirlenen 62 yaşındaki Ely’nin öz oğlu tarafından öldürüldüğü açıklandı. Olay yerine gelen polis ekiplerinin evin dışında bulunan ve tehdit olarak gördükleri 30 yaşındaki Cameron Ely’i ateş ederek öldürdüğü belirtildi. Ely çiftinin Santa Barbara’daki Hope Ranch adlı çiftlik evinde meydana gelen olayda 81 yaşındaki Ely’nin sağ bulunduğunu açıklandı. Ely çiftinin 30 yaşındaki oğlu Harvard Üniversitesinde okuyan Cameron’ın annesini neden öldürdüğü ise bilinmiyor.
Çiftin ayrıca Kirsten ve Kaitland adlı iki çocuğu bulunuyor.

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