ABD'li Uzman 'İsyana Teşvik' Suçuyla Belarus'ta Gözaltında

Belarus’ta tartışmalı seçimlerin ardından başlayan protestolar devam ederken yetkililer, Cumhurbaşkanı Aleksander Lukaşenko’yu protesto amaçlı toplananları yeniden toplu şekilde gözaltına almaya başladı. Gözaltına alınanlar arasında “isyana teşvik suçlamasıyla” Amerikalı bir uzman da bulunuyor. Eşi Amerikalı olan Belarus asıllı siyaset bilimci Vitali Şikliarov’un 29 Temmuz’da, ailesinin yaşadığı Grodno’da bir dükkanda alışveriş yaparken gözaltına alındığı belirtiliyor. Yerel haber kaynaklarına göre, Şikliarov’un eşi ABD Büyükelçiliği’nde çalışıyor. Şikliarov ülkede Lukaşenko’ya karşı muhalif hareketi körüklemekle suçlanıyor. Çarşamba günü başkent Minsk’te çok sayıda kişinin gözaltına alındığı protestolara bu hafta başında birçok farklı sektörden işçiler de katıldı. Göstericiler ve greve giden işçiler Lukaşenko’nun istifasını talep ediyor. Ülkede 9 Ağustos’tan bu yana devam eden protestolarda şu ana kadar yaklaşık 7 bin kişi gözaltına alındı, yüzlerce gösterici de polisin plastik mermi ve flaş bombasıyla müdahaleleri sonucu yaralandı. En az üç protestocunun da yaşamını yitirdiği belirtiliyor.

Belarus halkı dış müdahaleye sıcak bakmıyor Avrupa’da kimileri Lukaşenko’ya ve destekçilerine sert bir tepki verilmesi halinde Belarus’un Rusya’nın desteğine sığınacağı endişesini taşıyor. Ülke içinde de böylesi bir senaryonun gerçekleşmesinden endişe duyanlar var. Ancak birçok uzmana göre, Belarus halkı bağımsızlık yanlısı olduğundan ne Rusya ne de Avrupa Birliği’yle ilişkilerini derinleştirme eğiliminde. Araştırmacı Ekaterina Pierson-Lyzhina, anket sonuçlarına göre Belarus halkının yüzde 60’ı ülkelerinin bağımsız kalmasını istiyor ve herhangi bir birliğe dahil olmayı reddediyor. Ülke genelinde Avrupa’nın ya da Rusya’nın müdahalesini savunanların oranı oldukça az. Ancak muhalefet AB’den destek bekliyor. Muhalefetin çağrısının ardından Avrupa Birliği de destek açıklaması yaptı. Pazartesi gününden bu yana işçilerin de greve giderek katıldığı gösteriler Minsk Traktör Fabrikası önünde çok sayıda protestocunun gözaltına alınmasıyla sonuçlandı. Grev komisyonunun lideri Sergei Dylevsky Asssociated Press (AP) haber ajansına onlarca kişinin gözaltına alındığını aktarırken, Belarus İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan bir açıklamada sadece iki protestocunun gözaltına alındığı, bölgedeki kalabalığın güvenlik güçlerinde dağıtıldığı ileri sürüldü.