ABD'li uzmandan "Trump'ın Suriye ikilemini Obama'nın ekibi oluşturdu" değerlendirmesi

Obama dönemi yetkililerinin, son günlerde tekrarladığı "Trump'ın kararının DEAŞ'ın yenilmesinde ABD adına savaşan YPG'yi yalnız bırakmak anlamına geldiği" yorumunun ziyadesiyle yanıltıcı olduğunu kaydeden Doran, "Rice ve iş arkadaşları, bizi Obama ekibinin Orta Doğu'ya istikrar getirmede YPG gibi gruplar ile çalışarak oldukça etkili bir planı olduğuna; değişken ve fevri Trump'ın ise Ankara ile yakınlaşmaya çalışarak bu planı çöpe attığına inandırmaya çalışıyor. Saçmalık." değerlendirmesini yaptı.

YPG/PKK ile kurulan yakın ilişkinin, Trump'a derin stratejik ikilemler olarak miras kalan kestirme bir çözüm olduğunu belirten Doran, Trump'ın Obama'dan DEAŞ ile mücadelede bölgede daha da büyük kargaşayı garanti eden, Amerikan güçlerini muhal bir konuma koyan işlevsiz bir strateji miras aldığını vurguladı.

- "YPG ile ittifakın maliyeti Türkiye'yi uzaklaştırma oldu"

Türkiye'deki terörist grup PKK'nın Suriye kanadının YPG olduğunun altını çizen Doran, Obama yönetiminin DEAŞ ile mücadelede birinci müttefikini YPG/PKK olarak belirlemesinin, ABD'nin en yakın müttefiklerinden Türkiye'yi uzaklaştırma gibi bir maliyeti olduğuna işaret etti.

ABD Dışişleri Bakanlığınca terör örgütü olarak tanımlanan PKK'nın, Türkiye'de 40 bin insanın ölümüne yol açtığını anımsatan Doran, Ankara'nın Obama yönetimine "YPG/PKK ile ittifak kurmayın" uyarılarına rağmen, Obama'nın İran ile stratejik bir anlaşmaya varma çabasının doğrudan bir sonucu olarak bu ilişkinin kurulduğunu ifade etti.

Doran, Suriye'nin kuzeybatısındaki Ayn el Arab kenti DEAŞ tarafından kuşatıldığında, o zamana kadar savaşa askeri müdahalede bulunmayan Obama'ya ABD kamuoyundaki kuşatmanın askeri olarak kırılması baskısı geldiğini hatırlattı.