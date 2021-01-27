ABD’li uzmanlardan "Okullar açılsın" tavsiyesi

Uzmanlara göre kurallara uymak koşuluyla yüz yüze eğitime geçmekte sakınca yok.Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) yapılan bir araştırma, mesafe ve maske takılması gibi koruyucu önlemlerin uygulandığı okulların enfeksiyon merkezine dönüşme riskinin çok düşük olduğunu ortaya koydu.

ABD Bulaşıcı Hastalıklarla Mücadele ve Önleme Dairesi (CDC) tarafından yapılan geniş kapsamlı araştırmada, yüz yüze eğitimin devam ettiği ABD ve bazı Avrupa ülkelerindeki okullardan toplanan veriler incelendi. Araştırmaların sonuçlarını değerlendiren uzmanlar, incelenen okullar arasında koronavirüs enfeksiyonlarına rastlandığını, ancak "okulların enfeksiyonların artmasına önemli ölçüde katkıda bulunduğuna dair çok az kanıt elde edildiğini" belirttiler.

Rahatlatan açıklama

Enfeksiyon vakalarının tespit edildiği okullardan elde edilen verilerle, toplu konutlarda ve çok sayıda insanın çalıştığı işyerlerinde görülen vakalar karşılaştırıldığında, buralarda bulaşma riskinin çok daha yüksek olduğuna işaret eden uzmanlar, bu durumun okullara yönelik kaygıyı azalttığına işaret ettiler.