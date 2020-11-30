ABD'li uzmanların Şükran Günü korkusu

ABD'de geçen hafta kutlanan geleneksel Şükran Günü'nün korona vakalarında yüksek bir artışa yol açmasından korkuluyor. Seyahatler ve aile ziyaretleri nedeniyle korona vakalarında patlama olabileceği uyarısında bulunan ülkenin ünlü viroloğu Anthony Fauci, bunun virüsün yayılma hızını da artıracağına işaret etti.

Beyaz Saray'ın korona çalışma grubunda yer alan Fauci, önümüzdeki iki ila üç hafta içinde vakalarda yüksek bir tırmanış olabileceğini belirterek "İnsanları korkutmak istemiyoruz, ama bir gerçek" diye konuştu. CNN televizyonunakonuşan Fauci, Amerikalıları Noel'de dikkat etmeleri konusunda da uyardı.

Hastaneler zorlanabilir

Şükran Günü sonrası tahmin edilen vaka artışının hastaneleri de zorlayacağını söyleyen Brown Üniversitesi'nden Analist Dr. Megan Ranney de "Yeterli yatak yok, yeterli personel yok. Federal çapta hazırlıklı olmadığımız için yeterli donanım yok" diye konuştu.

Milyonlarca Amerikalı, ülkenin sağlık kuruluşu Hastalıktan Korunma ve Önleme Merkezi'nin (CDC) Şükran Günü öncesi yaptığı uyarıları rağmen virüsün bulaşma riskinin yüksek olduğu uçak, tren ya da otobüs gibi ulaşım araçlarını kullanarak seyahat etmişti.