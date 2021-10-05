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ABD'li ve Çinli Yetkililer İsviçre'de Görüşecek

05.10.2021 21:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Emily Horne, Başkan Joe Biden'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın İsviçte'nin Zürih kentiyle Belçika'nın başkenti Brüksel ve Fransa'nın başkenti Paris'e ziyaretlerde bulunacağını açıkladı

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Emily Horne, Başkan Joe Biden'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın İsviçte'nin Zürih kentiyle Belçika'nın başkenti Brüksel ve Fransa'nın başkenti Paris'e ziyaretlerde bulunacağını açıkladı.

Açıklamaya göre Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, Zürih'te Çin Komünist Partisi Politbüro Üyesi ve Dış İlişkiler Komisyonu Dairesi Başkanı Yang Jiechi'yle biraraya gelecek. Sullivan ve Yang arasındaki görüşme, Başkan Joe Biden'ın 9 Eylül'de Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'le yaptığı telefon görüşmesini izleyecek. Sözcü Horne, Biden yönetiminin, ABD ve Çin Halk Cumhuriyeti arasındaki rekabeti sorumluluk çerçevesinde yönetmenin yollarını aramaya devam ettiğini söyledi.

Brüksel ve Paris'teyse transatlantik ittifakın önemini bir kez daha vurgulayarak ortak çıkarlar konusunda danışmalarda bulunacak olan Jake Sullivan, Çin Dış İlişkiler Komisyonu Dairesi Başkanı Yang'le yaptığı görüşme konusunda ABD'nin Avrupalı müttefik ve ortaklarını bilgilendirecek.

Brüksel'de NATO'nun siyasi karar mekanizması Kuzey Atlantik Konseyi'nde Müttefik Ulusal Güvenlik Danışmanları'yla görüşecek olan Sullivan, Haziran ayında yapılan zirvede ittifakı modernleştirme ve bir dizi stratejik zorluğu ele alma yönündeki kararların devam etmekte olan uygulamalarını değerlendirecek. Brüksel'de Avrupa Komisyonu ve Avrupa Konseyi yetkilileriyle de biraraya gelecek olan Sullivan'a Avrupa Birliği'yle ticaret, teknoloji ve küresel ekonomik meselelerle ilgili yapılacak görüşmelerde Biden yönetiminin Ulusal Güvenlik Danışman Vekili Daleep Singh de eşlik edecek.

Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Paris'te Fransa Ulusal Güvenlik Danışmanı Emmanuel Bonne'la görüşme yapacak. Sullivan ve Bonne, ABD ve Fransa'nın ortak ikili ve bölgesel çıkarları üzerinde danışmalarda bulunacak ve Başkan Biden ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron arasında Ekim ayının ilerleyen günlerinde düzenlenecek görüşmenin hazırlıklarını yürütecek.

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