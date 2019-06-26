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ABD’li ve İsrailli yetkililer Bahreyn’de talmudik ayin düzenledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2019 15:42 | Son Güncelleme

ABD’li ve İsrailli yetkililer Bahreyn’de talmudik ayin düzenledi

KUDÜS (AA) - ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Jason Greenblatt ile İsrailli ve ABD’li iş adamları, gazeteciler, Filistin konulu ekonomi çalıştayına katılmak üzere gittikleri Bahreyn’in başkenti Manama’da talmudik ayin düzenledi.

İsrail yerel basınında yer alan haberlere göre, ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Greenblatt ile İsrailli ve ABD’li iş adamları Manama’da bulunan bir sinagogda "Yaşasın İsrail halkı" sözleri eşliğinde sabah ayini düzenledi.

Yayınlanan görüntülerde, Greenblatt ile beraberindeki heyetin tefilin (içinde Tevrat’tan ayetlerin bulunduğu kutucuk) ve tallit (şal) taktıkları ve “Yaşasın İsrail halkı” ilahisini okuyarak ayin düzenledikleri görüldü.

Greenblatt ise sosyal medyadaki hesabından yaptığı açıklamada, "Bahreyn’deki bir sinagogda sabah temizliği için özel bir fırsat. Güne başlamak için mükemmel bir yol. Ne için dua ettiğim soruldu: Derin bir özlem duyduğum ailem ve tabii ki de barış için. Bu birlikte inşa edebileceğimiz bir geleceğe örnektir." ifadelerini kullandı.

İsrail'in Kanal 13 muhabiri Barak Ravid ise daha önce Twitter hesabından Manama’daki sinagogun Körfez bölgesinde tek olduğunu belirtmişti.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Bahreyn Filistin israil

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