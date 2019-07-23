ABD'li ve Türk yatırımcılar İstanbul'da buluştu

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkan Yardımcısı Ahmet Burak Dağlıoğlu, "2018 yılı sonu itibariyle, ABD, Türkiye’nin en fazla ihracat yaptığı 15’inci ve ithalat yaptığı 4’üncü ülke oldu. 2002 yılından bu yana Türkiye, ABD’den 12 milyar dolar Doğrudan Yabancı Yatırım (FDI) çekti." dedi. Amerikan Türk İş Geliştirme Konseyi tarafından, ABD eski İçişleri Bakanı Ryan Zinke, TBMM Eski Başkanı Binali Yıldırım, Amerikan Türk İş Geliştirme Konseyi Genel Başkanı Uğur Terzioğlu ve iki ülkeden şirketlerin katılımıyla İstanbul'da bir toplantı düzenlendi. Dağlıoğlu, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi'nin çalışmalarından ve faaliyet alanlarından bahsetti. Doğrudan Yabancı Yatırımlarım (FDI) Türkiye’ye çekmek için Türkiye'nin kurumsal bir parçası olduklarını aktaran Dağlıoğlu, uluslararası yatırımcıların kendilerine Türkiye’de yatırımla ilgili sorunlarını çözmek için başvurabildiğini bildirdi. Çeşitli sektörden gelen yatırımcılara ve iş adamlarına koordinasyon ve destek sağlamaya çalıştıklarını belirten Dağlıoğlu, şunları söyledi:

"Uluslararası yatırımcıları bakanlarımızla, bölgesel yöneticilerimizle ve diğer kamu kurumlarıyla buluşturmaya hazırız. Doğrudan yabancı yatırım açısında bakacak olursak, 2002 öncesinde, toplam doğrudan yabancı yatırım miktarı sadece 15 milyar dolardı. Geçtiğimiz 17 yıl içerisinde bu miktarı 210 milyar dolara çıkarabilmeyi başardık. 2018 yılı Türkiye açısından çok verimli bir seneydi. Türkiye olarak 13 milyar dolarlık doğrudan yabancı yatırımı çekmeyi başardık. Bir önceki seneye göre 15 milyon dolarlık bir artış yaşandı." - "Türkiye’de yatırım yapmak için birçok sebep var" Dağlıoğlu, Türkiye ve ABD arasında uzun süreli bir ortaklık ve iş birliği bulunduğunu vurguladı. İhtiyaçların ve önceliklerin ekonomik ve ticari alanlara uygun şekilde ilerlediğine inandıklarını belirten Dağlıoğlu, "2018 yılı sonu itibariyle, ABD, Türkiye’nin en fazla ihracat yaptığı 15’inci ve ithalat yaptığı 4’üncü ülke oldu. 2002 yılından bu yana Türkiye, ABD’den 12 milyar dolar FDI çekti. Türkiye‘de bin 800’den fazla ABD’li firma var ve bu rakamın 2019 yılında artacağına inanıyorum." dedi.