ABD'li yapımcı Weinstein'a bir tecavüz suçlaması da Almanya'dan

Bir Alman aktris, tecavüzle suçladığı Weinstein hakkında dava açtı.Hollywood'da hakkında çok sayıda tecavüz ve taciz iddiası bulunan ABD'li yapımcı Harvey Weinstein'a bir suçlama da Almanya'dan geldi. Emma Loman takma adlı bir Alman aktris, 66 yaşındaki yapımcı Weinstein'ın 2006 yılında Cannes Film Festivali sırasında kendisine tecavüz ettiğini öne sürerek Los Angeles'taki bir mahkemede dava açtı. Suç duyurusunu kamuoyuna Loman'ın avukatı John G. Balestriere açıkladı. Şikâyet dilekçesinde Weinstein "darp" ve "hürriyettten yoksun kılma" ile suçlandı.

2004 yılından bu yana model ve oyunculuk yapan Loman, şikayet dilekçesinde Weinstein'la mesleğe başladığı sene Venedik Film Festivali'nde tanıştığını belirtti. Yapımcının tanışmanın ardından kendisini sık sık görüşmek için davet ettiğini, kendisinin ise çekimser davrandığını belirten Loman, bazı zamanlar Weinstein'ın asistanının kendisini günde 30 kez aradığını ifade etti.

Weinstein'ın birçok buluşmada çok profesyonel davrandığını söyleyen Loman, 2006 yılında Cannes Film Festivali'nde bir filmde rol alma ihtimali nedeniyle kendisini oteldeki odasına davet ettiğinde ise durumun değiştiğini belirtti. Dava dilekçesinde, Weinstein'ın otel odasında Alman oyuncuya "güç kullanarak etkisiz hâle getirip tecavüz ettiği" ifade edildi.