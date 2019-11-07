ABD’li Yetkili: ‘Bağdadi’nin Eşinin Yakalandığını Doğrulayamam’ 

ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan üst düzey bir yetkili, Türkiye’nin ABD özel kuvvetlerinin operasyonu sırasında kendini öldüren eski IŞİD lideri Ebubekir El Bağdadi’nin bazı aile üyelerini yakaladığı yönündeki haberleri doğrulamayacağını söyledi.

Gazetecilere brifing veren yetkili, “Türkiye, Bağdadi’nin eşi, kız kardeşi, aile üyelerini yakaladığını söylüyor. ABD’nin bu kişilerin kimler olduğu konusunda bilgisi var mı? Bu kişilerin gerçekten aile üyeleri olduğunu doğrulayabilir misiniz?” şeklindeki bir soruyu, “Hiçbirini doğrulayamam” diye yanıtladı.

Yetkili, ABD’nin Suriye’deki gelişmelerle ilgili olarak Ruslar’la çok yakın temas halinde olduğunu da belirtti.

Suriye’deki yabancı IŞİD militanlarının kabaca yüzde 99’unun halen kontrol ve denetim altında olduğunu, böyle de devam etmesini beklediklerini kaydeden yetkili, Başkan Donald Trump’ın Amerikan askerlerini çekme kararını açıklamasından bu yana ABD’nin Suriye’deki hedeflerinin değişip-değişmediği sorusuna “Hayır” yanıtını verdi. Yetkili, sahadaki koşulların elbette değiştiğini ancak Amerika’nın hedefleri ve kullandığı yöntemlerin değişmediğini vurguladı.