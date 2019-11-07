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ABD’li Yetkili: ‘Bağdadi’nin Eşinin Yakalandığını Doğrulayamam’ 

07.11.2019 01:10 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan üst düzey bir yetkili, Türkiye’nin eski IŞİD lideri Ebubekir El Bağdadi’nin bazı aile üyelerini yakaladığı yönündeki haberleri doğrulamayacağını söyledi

ABD’li Yetkili: ‘Bağdadi’nin Eşinin Yakalandığını Doğrulayamam’ 

ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan üst düzey bir yetkili, Türkiye’nin ABD özel kuvvetlerinin operasyonu sırasında kendini öldüren eski IŞİD lideri Ebubekir El Bağdadi’nin bazı aile üyelerini yakaladığı yönündeki haberleri doğrulamayacağını söyledi.

Gazetecilere brifing veren yetkili, “Türkiye, Bağdadi’nin eşi, kız kardeşi, aile üyelerini yakaladığını söylüyor. ABD’nin bu kişilerin kimler olduğu konusunda bilgisi var mı? Bu kişilerin gerçekten aile üyeleri olduğunu doğrulayabilir misiniz?” şeklindeki bir soruyu, “Hiçbirini doğrulayamam” diye yanıtladı.

Yetkili, ABD’nin Suriye’deki gelişmelerle ilgili olarak Ruslar’la çok yakın temas halinde olduğunu da belirtti.

Suriye’deki yabancı IŞİD militanlarının kabaca yüzde 99’unun halen kontrol ve denetim altında olduğunu, böyle de devam etmesini beklediklerini kaydeden yetkili, Başkan Donald Trump’ın Amerikan askerlerini çekme kararını açıklamasından bu yana ABD’nin Suriye’deki hedeflerinin değişip-değişmediği sorusuna “Hayır” yanıtını verdi. Yetkili, sahadaki koşulların elbette değiştiğini ancak Amerika’nın hedefleri ve kullandığı yöntemlerin değişmediğini vurguladı.

Yetkili, IŞİD’in yeni lideri hakkında neler bilindiği sorusunu yanıtlarken, “Neredeyse hiçbir şey” ifadesini kullandı ve bu ismin fazla bilinmediğini söyledi.

Jeffrey başkanlığındaki heyetin Türkiye ziyaretinin gündemine de değinen yetkili, bu temaslarda 17 Ekim’de Türkiye’yle ABD’nin Suriye konusundaki ortak açıklamasında yer alan unsurların hayata geçirilmesi, Suriye politikalarında Türkiye’yle nasıl daha iyi koordine olabilecekleri gibi konuların ele alınacağını belirtti.

Yetkili, Türkiye’nin desteklediği Suriyeli Arap güçlerin Hıristiyanlar’ın yoğun yaşadığı Tel Tamer’e doğru ilerlediği yönündeki haberlerden endişe duyduklarını ve bu endişelerini Türk yetkililerle paylaştıklarını da belirtirken, “Türkler bize Tel Tamer’i almaya çalışmayacakları yönünde güvence verdi. Hala bu konuyu çok yakından takip ediyoruz” dedi.

Yetkili, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyine mültecileri taşımaya başlayıp-başlamadığı sorusu üzerine, mültecilerin Suriye’ye geçişine yönelik bir hareketlilik görmediklerini söyledi.

Yetkili, “Güvenli bölgede herhangi bir yerde savaş suçu işlendi mi ya da etnik temizlik oldu mu?” soruları üzerine, “Operasyonun ilk birkaç gününde olduğu kadar çarpıcı bir vakaya rastlamadıklarını” kaydetti. İlk günlerde ambulansların hedef alınması gibi haberleri takip ettiklerini, bunların kasıtlı olup-olmadığını belirleme üzerinde çalıştıklarını anlatan yetkili, bu tür haberler ellerine ulaşır ulaşmaz Türk yetkililere durumu ilettiklerini söyledi. Yetkili, “Diplomatik kanallar üzerinden bize geri dönerek, bunların hepsini inceleyeceklerini söylediler. Bu konuda çok hassaslar. Türk ordusuyla temaslarımızdan biliyoruz ki bu konuyu çok ciddiye alıyorlar. Sorun şu ki, (sahada) çatışanlar kötü disipline sahip Arap milisler, bazılarıyla muhalefeti silahlandırdığımız dönemde birlikte çalışmıştık ama birçoğu disiplinsiz, nispeten radikal ve İslami ideolojiye sahip” diye konuştu.

Yetkili geçtiğimiz ay Cenevre’de kurulan anayasa komisyonuna da atıfta bulundu ve bu konuda iyimser mesajlar verdi.

Komisyonun kurulmasını ABD ve uluslararası toplumun Esat rejimine ve onun ana sponsoru Rusya’ya yönelik baskı stratejisinin bir zaferi olarak niteleyen yetkili, “Bu gelişmenin Suriye’nin siyasi geleceğinde ne kadar büyük bir rolü olacağını bekleyip göreceğiz. Esad rejiminin minimal düzeyde bir etki görmek istediği açık. Biz maksimum düzeyde etki görmek istiyoruz. Ruslar’la aramızdaki gerilim de burada. Ruslar arada bir yerde. Ruslar olmadan anayasa komisyonu kurulamazdı ancak ana müttefikleri Esad’ı desteklemek için ne ölçüde bir vitrine ihtiyaç duyacakları Colin Powell’ın ifadesiyle söylemek gerekirse, verdikleri kararların sonuçlarına katlanacak şekilde, mezarlıkta bir enkaz devraldıklarının ne ölçüde farkında oldukları başka bir mesele. Biz de bu noktayı onlara net şekilde anlatmaya çalışıyoruz. Uluslararası toplum bizi ilgilendiren konular, cevaplar ve politikalar konusunda bir hareket görene kadar mezarlıkta enkazın bir parçası olarak kalacağı mesajını net şekilde vermeye çalışıyoruz” diye konuştu.

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