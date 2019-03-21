ABD'li yetkili: F-35 teslimatı durdurulabilir

ABD Savunma Bakanlığı'nın uluslararası güvenlik işlerinden sorumlu yardımcılığını vekaleten sürdüren Katie Wheelbarger, Washington yönetiminin Rusya'dan S-400 füze sistemi satın alan Türkiye'ye F-35 savaş uçağı teslimatının durdurulabileceğini açıkladı.

Reuters'a konuşan Wheelbarger Türkiye'nin iki silaha da aynı anda sahip olamayacağını belirterek, "S-400 bir bilgisayardır, F-35 de bir bilgisayar. Kendi bilgisayarınızı hasmınızın bilgisayarına bağlamazsınız ve olacak olan temelde budur" diye konuştu.

Wheelbarger dolayısıyla ABD'nin bu konuda ciddi olduğunu göstermek adına teslimatın durdurulması dahil bir çok seçeneğin gündemde olduğunu belirtti.

Adının açıklanmasını istemeyen bir başka ABD'li yetkili ise, aynı zamanda F-35 üretim programının ortakları arasında yer alan Türkiye'nin yerine başka bir alternatif arayışının da Washington'ın gündeminde olduğunu belirtti, ancak bu konuda daha fazla bilgi vermedi.

Teslim edilen iki uçan henüz ABD'de

F-35 programı kapsamında Türkiye'ye şu ana kadar iki uçak teslim edildi ancak bu uçaklar Türkiye topraklarına henüz gönderilmedi. Uçaklar Türk Hava Kuvvetleri'ne bağlı pilotların eğitimi nedeniyle ABD'deki Luke Hava Üssü'nde bulunuyor. Anadolu Ajansı'nda Çarşamba günü yayımlanan habere göre ise, bu iki uçak Türkiye'ye Kasım ayında gönderilecek. Ajansa konuşan Müşterek Taarruz Uçağı (JSF) Program Ofisi Sözcüsü Joe DellaVedova, ayrıca iki uçağın daha Luke Hava Üssü'nde Türkiye'ye teslim edilmesinin planlandığını söylemişti.