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ABD'li yetkili: F-35 teslimatı durdurulabilir

21.03.2019 12:58 | Son Güncelleme

ABD Savunma Bakanlığı yetkilisi Katie Wheelbarger, Ankara'nın Rusya'dan S-400 sistemi satın almasına karşı çıkan Washington'ın Türkiye'ye F-35 savaş uçağı teslimatını durdurabileceğini belirtti.

ABD'li yetkili: F-35 teslimatı durdurulabilir

ABD Savunma Bakanlığı'nın uluslararası güvenlik işlerinden sorumlu yardımcılığını vekaleten sürdüren Katie Wheelbarger, Washington yönetiminin Rusya'dan S-400 füze sistemi satın alan Türkiye'ye F-35 savaş uçağı teslimatının durdurulabileceğini açıkladı.

Reuters'a konuşan Wheelbarger Türkiye'nin iki silaha da aynı anda sahip olamayacağını belirterek, "S-400 bir bilgisayardır, F-35 de bir bilgisayar. Kendi bilgisayarınızı hasmınızın bilgisayarına bağlamazsınız ve olacak olan temelde budur" diye konuştu.

Wheelbarger dolayısıyla ABD'nin bu konuda ciddi olduğunu göstermek adına teslimatın durdurulması dahil bir çok seçeneğin gündemde olduğunu belirtti.

Adının açıklanmasını istemeyen bir başka ABD'li yetkili ise, aynı zamanda F-35 üretim programının ortakları arasında yer alan Türkiye'nin yerine başka bir alternatif arayışının da Washington'ın gündeminde olduğunu belirtti, ancak bu konuda daha fazla bilgi vermedi.

Teslim edilen iki uçan henüz ABD'de

F-35 programı kapsamında Türkiye'ye şu ana kadar iki uçak teslim edildi ancak bu uçaklar Türkiye topraklarına henüz gönderilmedi. Uçaklar Türk Hava Kuvvetleri'ne bağlı pilotların eğitimi nedeniyle ABD'deki Luke Hava Üssü'nde bulunuyor. Anadolu Ajansı'nda Çarşamba günü yayımlanan habere göre ise, bu iki uçak Türkiye'ye Kasım ayında gönderilecek. Ajansa konuşan Müşterek Taarruz Uçağı (JSF) Program Ofisi Sözcüsü Joe DellaVedova, ayrıca iki uçağın daha Luke Hava Üssü'nde Türkiye'ye teslim edilmesinin planlandığını söylemişti.

NATO müttefiki olan iki ülke Ankara'nın Rusya'dan S-400 sistemi sipariş etmesi üzerine gerilim yaşıyor. ABD yönetimi Türkiye'nin S-400 adımının ticari bir karar olarak değerlendirilemeyeceğini, bunun bir ulusal güvenlik sorunu olduğunu ifade ediyor. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise S-400 konusunda geri adım atmayacaklarını belirtiyor. Erdoğan, ABD'nin daha önce kendilerine Amerikan Patriot füze sistemini satmaya yanaşmadığı için S-400'e yöneldiklerini açıklamıştı. Bunun ardından Washington, geçtiğimiz haftalarda Patriot satışıyla ilgili ilk kez Ankara'ya teklif götürmüştü.

S-400 krizi nedeniyle Türkiye'nin F-35 programından çıkarılması için girişimde bulunan ABD Kongresi, Savunma Bakanlığının Türkiye ile ilgili raporunu bekliyor. Kongre raporun en geç Kasım'a kadar kendilerine iletilmesini ve o zamana kadar da Türkiye'ye herhangi bir F-35 uçağının gönderilmemesini talep ediyor.

AP,DW/GY,HT

© Deutsche Welle Türkçe

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