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  4. ABD'li yetkili: ‘Irak’ı İran Konusunda Uyardık Ama Gereğini Yapmadı’ 

ABD'li yetkili: ‘Irak’ı İran Konusunda Uyardık Ama Gereğini Yapmadı’ 

31.12.2019 01:10 | Son Güncelleme

ABD’den Irak’taki İran destekli grupların hedef alındığı hava harekatına ilişkin yeni açıklama geldi. Dışişleri Bakanlığı İran Özel Temsilcisi Brian Hook, “Orta Doğu’da çatışma istemiyoruz ama İran’ın bölgedeki vekilleri üzerinden ABD’ye saldırmasının yanına kar kalmasına da izin vermeyiz” dedi.

ABD'li yetkili: ‘Irak’ı İran Konusunda Uyardık Ama Gereğini Yapmadı’ 

ABD’den Irak’taki İran destekli grupların hedef alındığı hava harekatına ilişkin yeni açıklama geldi. Dışişleri Bakanlığı İran Özel Temsilcisi Brian Hook, “Orta Doğu’da çatışma istemiyoruz ama İran’ın bölgedeki vekilleri üzerinden ABD’ye saldırmasının yanına kar kalmasına da izin vermeyiz” dedi.

ABD Dışişleri Bakanlığı İran Özel Temsilcisi Brian Hook, Irak’ın kuzeyinde Kerkük kentindeki askeri üsse Cuma günü düzenlenen ve bir ABD’li personelin öldüğü roket saldırısının ardından İran destekli grupların hedef alındığı harekatı değerlendirdi.

Amerikalı yetkili, operasyon için “Irak’taki Amerikan güçleri ve vatandaşlarını korumak amacıyla düzenlenen savunma amaçlı bir harekattı” dedi ancak operasyonun İran’ı caydırma amacı taşıdığını da söyledi.

Son iki ay içinde Irak’ta ABD askerlerinin de bulunduğu üslere yönelik 11 saldırı düzenlendiğini belirten Brian Hook, konuyla ilgili endişelerini üst düzey Iraklı yetkililerle yaptıkları görüşmelerde sıklıkla gündeme getirdiklerini ifade etti.

Hook, Irak hükümetini daha önce pek çok kez uyardıklarını vurguladı. “Irak’la işbirliği yapabilmek amacıyla, ülkelerine davet ettikleri konukları olarak bizleri koruma sorumluluğunu yerine getirmeleri için bilgi paylaşımında da bulunduk” dedi. Ancak Irak hükümetinin gerekli adımları atmadığını savundu.

ABD’li yetkili, İran’ı onun bölgede desteklediği unsurlarla bir tuttuklarının, ikisi arasında bir ayrım gözetmediklerinin altını çizdi. “Yalanlayabilecekleri saldırılar düzenlemek İran’ın yayılmacı dış politikasının bir özelliği haline geldi. Ancak İran’a bu inkar masalını anlatma fırsatını artık tanımıyoruz” dedi..

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