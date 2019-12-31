ABD'li yetkili: ‘Irak’ı İran Konusunda Uyardık Ama Gereğini Yapmadı’ 

Son iki ay içinde Irak’ta ABD askerlerinin de bulunduğu üslere yönelik 11 saldırı düzenlendiğini belirten Brian Hook, konuyla ilgili endişelerini üst düzey Iraklı yetkililerle yaptıkları görüşmelerde sıklıkla gündeme getirdiklerini ifade etti.

Amerikalı yetkili, operasyon için “Irak’taki Amerikan güçleri ve vatandaşlarını korumak amacıyla düzenlenen savunma amaçlı bir harekattı” dedi ancak operasyonun İran’ı caydırma amacı taşıdığını da söyledi.

Hook, Irak hükümetini daha önce pek çok kez uyardıklarını vurguladı. “Irak’la işbirliği yapabilmek amacıyla, ülkelerine davet ettikleri konukları olarak bizleri koruma sorumluluğunu yerine getirmeleri için bilgi paylaşımında da bulunduk” dedi. Ancak Irak hükümetinin gerekli adımları atmadığını savundu.

ABD’li yetkili, İran’ı onun bölgede desteklediği unsurlarla bir tuttuklarının, ikisi arasında bir ayrım gözetmediklerinin altını çizdi. “Yalanlayabilecekleri saldırılar düzenlemek İran’ın yayılmacı dış politikasının bir özelliği haline geldi. Ancak İran’a bu inkar masalını anlatma fırsatını artık tanımıyoruz” dedi..

