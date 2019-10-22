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ABD’li yetkili: ‘Kalıcı Ateşkese Geçilmesi İçin Türkiye İle Çalışıyoruz’

22.10.2019 21:15 | Son Güncelleme

Soçi'de Suriye görüşmeleri sürdüğü sırada üst düzey Trump yönetimi yetkilisinden Türkiye açıklaması geldi. Yetkili “120 saatin sonunda Türkiye’nin herhangi bir askeri hareketliliği anlaşmanın ihlal edildiği sonucuna varmamıza yol açacak ve kaçınılmaz yaptırımlarla sonuçlanacak” dedi

ABD’li yetkili: ‘Kalıcı Ateşkese Geçilmesi İçin Türkiye İle Çalışıyoruz’

Rusya’nın Soçi kentinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya lideri Vladimir Putin arasında Suriye konusunda görüşmelerin devam ettiği sırada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump yönetiminden üst düzey yetkili “Suriye operasyonuna verilen aranın kalıcı hale gelmesi için Türkiye ile çalışıyoruz” dedi. “120 saatin sonunda, Türkiye’nin askeri açıdan herhangi bir hareketliliği ABD’nin Türkiye’nin anlaşmayı ihlal ettiği sonucuna varmasına yol açacak ve kaçınılmaz olarak yaptırımlarla sonuçlanacak” dedi.

Üst düzey Trump yönetimi yetkilisi, Suriye Demokratik Güçleri komutanının kendilerini, “ABD ve Türkiye arasında geçen hafta varılan anlaşma kapsamındaki tüm yükümlülüklerini yerine getirdiği ve sınır hattından tüm güçlerini çektiği” konusunda bilgilendirdiğini söyledi.

Amerikalı yetkili, “Türkiye’nin sonuçta anlaşmanın maddeleri kapsamında çekilmenin gerçekleştiğini kabul edeceğini düşünüyoruz. Bu da Türkiye’nin operasyona ara vermesinin kalıcı hale gelmesi anlamına geliyor. Bu da iyi haber” ifadelerini kullandı.

Üst düzey Trump yönetimi yetkilisi, “120 saatin sonunda, Türkiye’nin askeri açıdan herhangi bir hareketliliği ABD’nin Türkiye’nin anlaşmayı ihlal ettiği sonucuna varmasına yol açacak ve kaçınılmaz olarak yaptırımlarla sonuçlanacak” dedi.

Suriye’nin kuzeydoğusunda ABD askeri varlığına ilişkin tüm seçenekleri gözden geçirdiklerini söyleyen Amerikalı üst düzey yetkili Kobani konusunun altını çizdi, “Çok basit. Türkiye anlaşmayı ihlal ederse o zaman yaptırımların kalkması anlaşması da geçerli olmaz” şeklinde konuştu.

Soçi’de Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya lideri Vladimir Putin arasındaki görüşmenin yakından takip edildiğini belirten Amerikalı üst düzey yetkili, Putin ve Erdoğan arasında, Suriye’nin kuzeydoğusunda güvenliğe ve istikrara zarar verecek bir anlaşmanın ABD için endişe kaynağı olacağı mesajını verdi.

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