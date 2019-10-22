ABD’li yetkili: ‘Kalıcı Ateşkese Geçilmesi İçin Türkiye İle Çalışıyoruz’

Rusya’nın Soçi kentinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya lideri Vladimir Putin arasında Suriye konusunda görüşmelerin devam ettiği sırada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump yönetiminden üst düzey yetkili “Suriye operasyonuna verilen aranın kalıcı hale gelmesi için Türkiye ile çalışıyoruz” dedi. “120 saatin sonunda, Türkiye’nin askeri açıdan herhangi bir hareketliliği ABD’nin Türkiye’nin anlaşmayı ihlal ettiği sonucuna varmasına yol açacak ve kaçınılmaz olarak yaptırımlarla sonuçlanacak” dedi.

Üst düzey Trump yönetimi yetkilisi, Suriye Demokratik Güçleri komutanının kendilerini, “ABD ve Türkiye arasında geçen hafta varılan anlaşma kapsamındaki tüm yükümlülüklerini yerine getirdiği ve sınır hattından tüm güçlerini çektiği” konusunda bilgilendirdiğini söyledi.

Amerikalı yetkili, “Türkiye’nin sonuçta anlaşmanın maddeleri kapsamında çekilmenin gerçekleştiğini kabul edeceğini düşünüyoruz. Bu da Türkiye’nin operasyona ara vermesinin kalıcı hale gelmesi anlamına geliyor. Bu da iyi haber” ifadelerini kullandı.