ABD’li Yetkili: ‘NATO Zirvesi’nde Trump-Erdoğan İkili Görüşmesi Planlanmıyor’

ABD yönetiminden üst düzey bir yetkili, gelecek haftaki NATO zirvesi sırasında ABD Başkanı Donald Trump ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında ayrı bir ikili yapılmasının planlanmadığını söyledi.

Trump’ın 3-4 Aralık’ta Londra’da düzenlenecek NATO zirvesindeki temasları hakkında telekonferans üzerinden gazetecilere brifing veren yetkili, Trump ve Erdoğan arasında bir ikili görüşmenin planlanıp planmadığı ve Trump’ın özellikle S-400 konusunda Erdoğan’a ne mesaj vereceğine ilişkin bir soruyu da yanıtladı.

Yetkili, “Bildiğiniz gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan daha birkaç hafta önce buradaydı. Başkan o zaman onunla birkaç saat süren direkt diplomasi yürüttü. NATO zirvesinde ayrı bir ikili görüşme programda görünmüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın birçok İttifak üyesinden S-400 radar sisteminin aktive edilmesi konusunda kaygılar işiteceğini tahmin ediyorum” diye konuştu.

Radarın Türkiye’nin NATO üyesi olarak taşıdığı yükümlülüklere ve özellikle de F-35 programına katılımına ters olduğu mesajını Erdoğan’a çok açıkça ifade ettiklerini vurgulayan yetkili, bu mesajın İttifak içerisinde yeniden altının çizileceğini belirtti.